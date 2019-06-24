"أنصار الله" تعلن إلحاق خسائر فادحة بقوات يمنية في عسير جنوبي السعودية

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، بأن مقاتلي الجماعة أحبطوا أربع محاولات زحف لقوات يمنية باتجاه أبواب الحديد، ومحاولتين نحو الربوعة، ومحاولة تقدم أخرى باتجاه مجازة في عسير.

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ونقلت وكالة "سبأ" عن مصدر عسكري قوله إن العشرات من العسكريين اليمنيين سقطوا بين قتيل وجريح خلال التصدي لمحاولات الزحف التي استمرت 12 ساعة دون تحقيقها أي تقدم.

وأعلنت قوات الحكومة الشرعية، في 30 يوليو العام الماضي، السيطرة على سلسلة جبال أبواب الحديد التابعة إدارياً لمديرية باقم شمال صعدة، سبقها في 5 مايو/ أيار من ذات العام، السيطرة على منطقتي مجازة والهشيمة في المديرية ذاتها الواقعة على الشريط الحدودي مع السعودية.

ويشهد اليمن، منذ أغسطس/ أب 2014، مواجهة مسلحة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي (المعترف به دوليا) وجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) التي سيطرت على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من البلاد.

ودخل النزاع مرحلته الأكثر حدة مع تدخل تحالف من الدول العربية تحت قيادة الرياض، في اليمن، دعما لقوات حكومة هادي في سعيها إلى استعادة السيطرة على أراضي البلاد. وبحسب الأمم المتحدة فإن 22 مليون يمني، أي 75% من عدد سكان البلاد، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.