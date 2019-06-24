فيديو.. مستشار المفتي: يجوز تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوى على الكحول بشرط

الموجز



أكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان المسلم مسافر فى دولة أجنبية فيجوز شرب وأكل الأطعمة التى تحتوى على نسبة من الكحول لا تتعدى 0.02%، إذا لم يكن أمامه سوى هذه الأطعمة.

جاء ذلك فى بث مباشر للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ردا على سؤال أحد المتابعين جاء نصه: "فى الغرب يدخلون الكحول فى الأطعمة وأحيانا الخبز، فهل إذا وضعت الخبز فى الفرن وتبخر الكحول يجوز أكله أم لا؟.

وقال عاشور، إنه إذا دخل الخبز الفرن وتأكدنا أن الكحول تبخر فيحوز أكله، مشيرا إلى أن بعض دول الغرب يستخدمون الكحول فى بعض المأكولات والمشروبات، ولكنهم يكتبون على عبوات هذه الأطعمة مكوناتها ونسبة كل مكون بما فيها الكحول أو "الكحول الإيثيلى".

وتابع المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: "الأصل لدينا أن نبعد تماما عن الكحول، ولكن إذا كان الأمر ضرورى وحتمى أن تأكل من هذه الأطعمة فلا مانع ولكن بشرط أن تتأكد من أن نسبة الكحول بها لا تتعدى نسبة 0.02%، وهى النسبة التى حددتها دار الإفتاء بعد الرجوع للعلماء والمختصين فى هذا الشأن لأنها لا تسكر وتكون على قدر الحاجة".