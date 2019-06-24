عوائد السندات الأمريكية تسجل أكبر خسائر يومية بـ3 أسابيع

مباشر: تراجعت عوائد السندات الأمريكية بأكبر وتيرة في 3 أسابيع خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تزايد التوترات الجيوسياسية وترقب المحادثات التجارية.

ولجأ الرئيس دونالد ترامب للسلاح الذي يفضله في مواجهة إيران حسب تصريحاته، حيث وقع أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات مالية ضد طهران في أعقاب إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار الأسبوع الماضي.

ومن ناحية أخرى، ينتظر المستثمرون قمة مجموعة العشرين يومي الجمعة والسبت المقبلين حيث من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني محادثات بشأن النزاع التجاري المتزايد بين الطرفين.

وبحلول الساعة 8:12 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع عائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 2.021 بالمائة بانخفاض 4.5 نقطة أساس وهو أكبر هبوط يومي في 3 أسابيع.

وتواصل عوائد السندات الأمريكية هبوطها عند أدنى مستوى منذ 2016 مع زيادة توقعات خفض معدلات الفائدة بعد بيان الفيدرالي الأسبوع الماضي.

كما هبط عائد الديون الحكومية لآجل 30 عاماً بنحو 3.9 نقطة أساس إلى مستوى 2.55 بالمائة، فيما تراجع عائد السندات الأمريكية لمدة عامين إلى 1.73 بالمائة بمقدار 4.5 نقطة أساس.

