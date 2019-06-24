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بدأها بالتابلت وأنتهى بالألوان.. وزير التعليم عن نتيجة أولى ثانوي.. مفيش درجات والنجاح لونة أزرق

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بدأها بالتابلت وأنتهى بالألوان.. وزير التعليم عن نتيجة أولى ثانوي.. مفيش درجات والنجاح لونة أزرق بدأها بالتابلت وأنتهى بالألوان.. وزير التعليم عن نتيجة أولى ثانوي.. مفيش درجات والنجاح لونة أزرق

كتب: أحمد أبوعقيل

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018-2019، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومديري المديريات والإدارات التعليمية.

وكشف خلال المؤتمر أن نسبة النجاح في امتحانات الصف الأول الثانوي هذا العام بلغت 91.4%، موضحًا أن تجربة الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي كشفت أن الطلاب لديهم قدرة على اكتساب المهارات الجديدة التي تقاس بمعايير عالمية.

نتيجة الصف الأول الثانوي، والتي ينتظرها الطلاب، ستشهد عدة أشياء وأمور تحدث للمرة الأولى، تستعرضها "الوطن" في التقرير التالي.

تعتبر نتيجة الصف الأول الثانوي، للعام الدراسي 2018-2019، أول نتيجة يتم إعلانها بعد تطبيق نظام التابلت في التعليم منذ بداية العام الدراسي، والذي أدى الطلاب الامتحانات على السيستيم الخاص به، خلال الفصلين الدراسي الأول والثاني.

لأول مرة، سيتم بث نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم وكود الطالب عبر رابط موقع بنك المعرفة "LMS" وموقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بعدما أدى الطلاب الامتحانات من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة.

النتيجة بالألوان
حسبما أكد وزير التربية والتعليم، النتيجة ستكون في شكل "كارت" به، سيتم إعلانها خلال أيام، بها اسم الطالب، مدرسته، والكود الخاص به، ومستواه في كل مادة بالألوان بالشكل التالي:

اللون الأزرق: يعني يفوق التوقعات.

اللون البرتقالي: يعني مناسب للتوقعات "معقول".

اللون الأخضر: أقل من التوقعات.

اللون الرمادي: راسب وله فرصة ثانية.

مفيش درجات:
سيتمكن طلاب الصف الأول الثانوي من معرفة نتيجتهم باستخدام البطاقة الخاصة بهم، عن طريق الموقع الإلكتروني والرابط الذي أوضحته الوزارة، حيث يكون موقفهم من امتحان نهاية العام "ناجح وراسب" فقط، دون وجود درجات، بالإضافة إلى نصائح لكل طالب للارتفاع بمستواه في ضوء نتيجته، والألوان السابق ذكرها.

الموجز

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