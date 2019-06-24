أخبار عاجلة

محمد رمضان مع الحاج ضيوف: " يبحب بيرقص على مافيا" -
عوائد السندات الأمريكية تسجل أكبر خسائر يومية بـ3 أسابيع -
تغير وحيد بحصص كبار ملاك السوق السعودي من نصيب "باتك" -
مساء dmc - هيئة الخدمات البيطرية تشن حملة على سوق "برقاش" للجمال بالجيزة -
مساء dmc - مداخلة الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم -
برنامج اليوم - حلقة الإثنين مع (سارة حازم) 24/6/2019 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - بدء تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن السرطان يوليو المقبل -
مراسلة "الحكاية" في برلين ترصد أبرز النتائج الاقتصادية لزيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى ألمانيا -
بدأها بالتابلت وأنتهى بالألوان.. وزير التعليم عن نتيجة أولى ثانوي.. مفيش درجات والنجاح لونة أزرق -
حرقوا صور ترامب وملك البحرين... فلسطينيون يخرجون إلى الشوارع رفضا لورشة المنامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام مع ترقب المحادثات التجارية

Google+ Print
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام مع ترقب المحادثات التجارية محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام مع ترقب المحادثات التجارية

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الأسبوع وعلى رأسها لقاء الرئيس الأمريكي دونالد مع نظيره الصيني لبحث الأزمة التجارية بين الدولتين.

ويأمل المستثمرون في أن يساهم لقاء قادة أكبر اقتصادين في العالم في تهدية الأوضاع التجارية ومن ثم التوصل لصفقة بعد صراع بدأ منذ أكثر من عام.

ومن جانبها، طالبت الصين الولايات المتحدة بوقف الممارسات غير اللائقة ضد الشركات الصينية بعد أن أدرجت واشنطن الأسبوع الماضي 5 شركات صينية ضمن القائمة السوداء.

ومن ناحية أخرى، تزايدت التوترات الجيوسياسية بعد أن وقع الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذياً بعرض عقوبات جيدة ضد إيران.

وكانت الأسهم الأمريكية حققت مكاسب أسبوعية ملحوظة مع دعم الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات خفض الفائدة.

وعند ختام الجلسة، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند مستوى 26727.5 نقطة.

بينما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 2945.3 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 8005.7 نقطة.

وبحلول الساعة 8:07 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 96.011.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
حرقوا صور ترامب وملك البحرين... فلسطينيون يخرجون إلى الشوارع رفضا لورشة المنامة

حرقوا صور ترامب وملك البحرين... فلسطينيون يخرجون إلى الشوارع رفضا لورشة المنامة

"يو.بي.إس":الاقتصاد العالمي قد يدخل ركود حال فشل لقاء ترامب وشي

"يو.بي.إس":الاقتصاد العالمي قد يدخل ركود حال فشل لقاء ترامب وشي

ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بعقوبات جديدة ضد إيران

ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بعقوبات جديدة ضد إيران

ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي لزيادة الشفافية بأسعار الرعاية الصحية

ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي لزيادة الشفافية بأسعار الرعاية الصحية