محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام مع ترقب المحادثات التجارية

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الأسبوع وعلى رأسها لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني لبحث الأزمة التجارية بين الدولتين.

ويأمل المستثمرون في أن يساهم لقاء قادة أكبر اقتصادين في العالم في تهدية الأوضاع التجارية ومن ثم التوصل لصفقة بعد صراع بدأ منذ أكثر من عام.

ومن جانبها، طالبت الصين الولايات المتحدة بوقف الممارسات غير اللائقة ضد الشركات الصينية بعد أن أدرجت واشنطن الأسبوع الماضي 5 شركات صينية ضمن القائمة السوداء.

ومن ناحية أخرى، تزايدت التوترات الجيوسياسية بعد أن وقع الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذياً بعرض عقوبات جيدة ضد إيران.

وكانت الأسهم الأمريكية حققت مكاسب أسبوعية ملحوظة مع دعم الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات خفض الفائدة.

وعند ختام الجلسة، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند مستوى 26727.5 نقطة.

بينما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 2945.3 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 8005.7 نقطة.

وبحلول الساعة 8:07 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 96.011.