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عضو بالفيدرالي: من السابق لأوانه التفكير في خفض معدلات الفائدة

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عضو بالفيدرالي: من السابق لأوانه التفكير في خفض معدلات الفائدة عضو بالفيدرالي: من السابق لأوانه التفكير في خفض معدلات الفائدة

مباشر: دعا عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، البنك إلى مواصلة التحلي بالصبر، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه إجراء تغييرات على معدلات الفائدة.

وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس "روبرت كابلان" خلال مقال عبر الموقع الإلكتروني للبنك، اليوم الإثنين: "أعتقد أنه سيكون من الحكمة أن نأخذ وقتًا إضافيًا وأن نسمح للأحداث بأن تتكشف عندما نفكر فيما إذا كان من المناسب إجراء تغييرات على موقف السياسة النقدية في الولايات المتحدة".

وأشار "كابلان" إلى أنه يراقب عوامل مثل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وكذلك تباطؤ النمو العالمي وما إذا كانت ستؤدي إلى تدهور كبير للنشاط المحلي.

وأوضح عضو الفيدرالي أن حالات عدم اليقين تزايدت على مدار الأسابيع السبعة الماضية، ومشيراً إلى أنه من المؤكد أن تحدث أحداث في المستقبل القريب قد تقلل هذه الشكوك إلى حد كبير.

وتأتي تصريحات "كابلان" بعد أيام قليلة من تثبيت الفيدرالي لمعدل الفائدة ولكنه قدم إشارة على إمكانية خفض الفائدة في الوقت الذي ترى فيه الأسواق ثلاثة تخفيضات قبل نهاية العام.

وأضاف عضو الفيدرالي: "أنا قلق من أن إضافة تحفيزات نقدية في هذا المنعطف من شأنه أن يسهم في تراكم التجاوزات والاختلالات في الاقتصاد والتي قد تثبت في النهاية أنها صعبة ومؤلمة في إدارت

مباشر (اقتصاد)

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