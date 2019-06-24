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سلطنة عمان تنفي الوساطة لدى إيران بشأن إسقاط طائرة أمريكية

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سلطنة عمان تنفي الوساطة لدى إيران بشأن إسقاط طائرة أمريكية سلطنة عمان تنفي الوساطة لدى إيران بشأن إسقاط طائرة أمريكية

مسقط – مباشر: أكدت وزارة خارجية سلطنة عمان، عدم صحة ما يتداول إعلاميا من قيام السلطنة بنقل رسالة أميركية إلى الإيرانية حول حادثة إسقاط الطائرة الأميركية يوم الخميس الماضي.

وقالت الخارجية العمانية، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن السلطنة تتابع باهتمام بالغ التطورات الحالية في المنطقة.

وعبرت الخارجية العمانية أنها تأمل من الجانبين الإيراني والأميركي ضبط النفس وحل المسائل العالقة بينهما عبر الحوار.

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