طريقة احتفال بعض الرؤساء العرب بذكرى ميلادهم
نبدأ من مصر حيث كان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة في منتجع شرم الشيخ ويحتفل عقب حضور حفل عيد العمال حيث يقضي عيد الميلاد مع عائلته في منتجع صديقه رجل الأعمال حسين سالم، كما نقل موقع "فيتو".
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ومن الكويت حيث قام أمير الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالاحتفال بذكرة ميلاده برفقة عدد من العاملات في القصر وفق ما نشرته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من صور.
أما في العام الماضي وخلال عيد ميلاد الرئيس اللبناني أثناء زيارته إلى العراق نقلت وسائل إعلام عراقية مقربة من الحكومة أن الرئيس العراقي فؤاد معصوم فاجأ الرئيس اللبناني ميشال عون بكعكة حلوى بمناسبة عيد ميلاده.
حيث ظهر على قالب الحلوى علما لبنان والعراق، وبثّ تلفزيون محلي عراقي صورا للاحتفال بميلاد الرئيس اللبناني، بحضور نواب الرئيس العراقي نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي.