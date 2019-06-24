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طريقة احتفال بعض الرؤساء العرب بذكرى ميلادهم

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نبدأ من حيث كان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة في منتجع شرم الشيخ ويحتفل عقب حضور حفل عيد العمال حيث يقضي عيد الميلاد مع عائلته في منتجع صديقه رجل الأعمال حسين سالم، كما نقل موقع "فيتو".

© REUTERS / Stephanie McGehee

أما الرئيس محمد أنور السادات الذي ولد في 25 ديسمبر 1918 في قرية ميت أبو الكوم مركز تلا، محافظة المنوفية، كان يذهب يوم ميلاده إلى قريته الأصلية وارتبط دائما بطقوس معينة حرص الرئيس السادات على آدائها كل عام وذهابه إلى مسقط رأسه بقرية "ميت أبو الكوم" بمحافظة المنوفية والاحتفال بعيد ميلاده عبر إجراء لقاء تلفزيوني على الهواء مباشرة مع الإعلامية همت مصطفى يحكي عن قصص كفاحه مرتديا خلال هذا اللقاء جلبابه.

ومن الكويت حيث قام أمير الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالاحتفال بذكرة ميلاده برفقة عدد من العاملات في القصر وفق ما نشرته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من صور.

أما في العام الماضي وخلال عيد ميلاد الرئيس اللبناني أثناء زيارته إلى العراق نقلت وسائل إعلام عراقية مقربة من أن الرئيس العراقي فؤاد معصوم فاجأ الرئيس اللبناني ميشال عون بكعكة حلوى بمناسبة عيد ميلاده.

حيث ظهر على قالب الحلوى علما لبنان والعراق، وبثّ تلفزيون محلي عراقي صورا للاحتفال بميلاد الرئيس اللبناني، بحضور نواب الرئيس العراقي نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي.

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