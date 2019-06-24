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محدث.. نايمكس يرتفع عند التسوية لأعلى مستوى في 4 أسابيع

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محدث.. نايمكس يرتفع عند التسوية لأعلى مستوى في 4 أسابيع محدث.. نايمكس يرتفع عند التسوية لأعلى مستوى في 4 أسابيع

مباشر: ارتفعت النفط للجلسة الثالثة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، عند أعلى مستوى في نحو 4 أسابيع مع تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وحول الخام الأمريكي هبوطه نتيجة لمخاوف الطلب خلال التعاملات إلى الارتفاع على خلفية توقيع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات ضد إيران.

وفي الأسبوع الماضي صرح دونالد بأنه تراجع عن توجيه ضربة عسكرية ضد إيران كرد على إسقاط طهران طائرة أمريكية بدون طيار.

ويترقب المستثمرون في نهاية الأسبوع الجاري اللقاء الذي سيجمع بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني، للتشاور بشأن العلاقات التجارية، وما إذا كان سيسفر عن اتفاق أم لا.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.8 بالمائة مُسجلاً 57.90 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 29مايو/أيار الماضي بعد أن كان متراجعاً عند 56.75 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:00 بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس/آب بنحو 0.4 بالمائة إلى 64.95 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط سجلت مكاسب كبيرة في الأسبوع الماضي بنحو 9.3 بالمائة وسط التوترات الجيوسياسية والتطورات التجارية.

مباشر (اقتصاد)

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