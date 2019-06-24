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محدث.. الدولار يواصل الخسائر عالمياً مع ترقب قمة مجموعة الـ20

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محدث.. الدولار يواصل الخسائر عالمياً مع ترقب قمة مجموعة الـ20 محدث.. الدولار يواصل الخسائر عالمياً مع ترقب قمة مجموعة الـ20

مباشر: واصلت العملة الأمريكية خسائرها أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند أدنى مستوى في 3 أشهر في ترقب نتائج اجتماعات قمة مجموعة الـ20، والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وفي التطورات الجيوسياسية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات مالية على إيران.

وفي سياق آخر، من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد بنظيره الصيني شي جين بينغ في نهاية الأسبوع الجاري في اليابان على هامش اجتماعات قمة مجموعة الـ20.

في حين واصل الرئيس الأمريكي هجومه على الاحتياطي الفيدرالي، قائلاً إن المركزي لا يعرف ما الذي يفعله.

وكانت العملة الأمريكية سجلت في الأسبوع الماضي أكبر خسائر منذ منتصف فبراير/شباط الماضي بنحو 1.4 بالمائة، بعد تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي التي أظهرت ميله إلى تبني سياسة نقدية تيسيرية.

وبحلول الساعة 6:35 مساءً بتوقيت جرينتش انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1397 دولار، فيما استقر أمام الين مُسجلاً 107.30 ين.

واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2743 دولار، بينما هبطت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.4 بالمائة مُسجلة 0.9723 فرنك.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 96.033 بعد أن سجل 95.987 هو أدنى مستوى منذ 20 مارس/أذار الماضي.

 

مباشر (اقتصاد)

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