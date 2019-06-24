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منظمة التجارة تحذر من زيادة الحواجز التجارية قبل قمة العشرين

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منظمة التجارة تحذر من زيادة الحواجز التجارية قبل قمة العشرين منظمة التجارة تحذر من زيادة الحواجز التجارية قبل قمة العشرين

مباشر: قالت منظمة التجارة العالمية إن الحواجز التجارية الجديدة التي فرضتها دول مجموعة العشرين تهدد بتقويض الاقتصاد العالمي.

ومن المقرر أن تُعقد قمة مجموعة العشرين في اليابان يومي 28 و29 يونيو/حزيران الجاري، يتخللها لقاء الرئيس الأمريكي دونالد مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وأوضحت منظمة التجارة في تقرير لها اليوم الإثنين، أن دول مجموعة العشرين فرضت 20 إجراءً لتقييد التجارة خلال الفترة من منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى منتصف مايو/أيار الماضي.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات الحمائية تؤثرعلى سلع بقيمة 335.9 مليار دولار، وهو ثاني أعلى رقم يتم تسجيله منذ أن بدأت منظمة التجارة العالمية تتبع هذه التدابير في مايو/أيار 2012، بعد المستوى القياسي المسجل عند 480.9 مليار دولار في التقرير السابق.

وكانت الولايات المتحدة قررت زيادة التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في الشهر الجاري إلى مستوى 25 بالمائة من 10 بالمائة.

في حين ذكر التقرير أن دول مجموعة العشرين أدخلت 29 إجراءً يهدف إلى تسهيل التجارة، مثل إلغاء التعريفات الجمركية أو تخفيضها ويغطي ذلك سلع بقيمة 397.2 مليار دولار.

ومن جانبه، دعا "روبرتو أزيفيدو" المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، دول مجموعة العشرين إلى تخفيف التوترات التجارية، قائلاً إن نتائج التقرير يجب أن تكون مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي بأسره.

وذكر "أزيفيدو": "تم استبدال الاتجاه المستقر الذي شهدناه في ما يقرب من عقد من الزمان منذ الأزمة المالية بزيادة حادة في حجم التدابير المقيدة للتجارة خلال العام الماضي، وسيكون لهذا عواقب في حالة عدم اليقين المتزايدة وانخفاض الاستثمار وضعف نمو التجارة ".

مباشر (اقتصاد)

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