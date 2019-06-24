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اعتقال قيادي داعشي بحوزته وثائق وأسلحة شمالي العراق

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© AFP 2019 /

أعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان حصلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، على نسخة منه، مساء اليوم، تمكن قيادة العمليات الخاصة الثانية، فوج مكافحة إرهاب كركوك، إحدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الإرهاب، بجهود متميزة، ومتابعة ميدانية، من إلقاء القبض على قيادي في عصابات "داعش" الإرهابية.

وأضافت الخلية، أن الإرهابي، تم اعتقاله في منطقة حي الوحدة وسط كركوك، شمال العاصمة بغداد.

ونوهت خلية الإعلام الأمني، إلى أن القوات ضبطت بحوزة الإرهابي، مجموعة من الأسلحة والوثائق المهمة.

وفي وقت سابق من اليوم، نفذت القوات العراقية، عملية نوعية بالتنسيق مع التحالف الدولي، لملاحقة فلول "داعش" الإرهابي، في كركوك، أغنى مدن شمال العراق.

وأعلنت الخلية، في بيان حصلت "سبوتنيك" عليه صباح اليوم، قائلة:

بعملية نوعية استباقية لتعقب فلول عصابات "داعش" الإرهابي، وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، من قتل 14 إرهابيا جنوبي كركوك، شمالي العراق.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في ديسمبر/ كانون الأول، عام 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة مزعومة".

SputnikNews

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