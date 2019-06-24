البيتكوين تستعد لتسجيل لمكاسب 200% بأول ستة أشهر من العام

من: سالي إسماعيل

مباشر: تستعد عملة البيتكوين الإلكترونية لحصد مكاسب تتجاوز 200 بالمائة في أول ستة أشهر من العام بعدما تجاوزت قيمتها حاجز الـ11 ألف دولار.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، كسرت البيتكوين حاجز الـ11 دولار للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2018، لتصل إلى مستوى 11234 دولار قبل أن تتراجع إلى 10898 دولار في تعاملات اليوم الإثنين.

وتتجه العملة الافتراضية الأولى عالمياً إلى حصد مكاسب تقدر بنحو 31.5 بالمائة في شهر يونيو/حريزان الجاري حتى الآن، مع حقيقة أن سعر البيتكوين كان يبلغ 8541 دولار في نهاية الشهر الماضي.

وتستعيد العملة المشفرة رقم واحد حول العالم مكانتها بمكاسب قوية هذا العام وصلت إلى 201 بالمائة بعدما شهدت قفزة بنحو 129 بالمائة في الأشهر الخمسة من يناير/كانون الثاني وحتى مايو/آيار الماضي.

يجدر الإشارة إلى أن البيتكوين كانت قد سجلت أفضل أداء فصلي في نحو عامين خلال الربع الأول من العام الجاري بمكاسب تتجاوز 10 بالمائة لكنها تسير على الطريق الصحيح لتسجيل زيادة بنحو 174 بالمائة في الربع الذي ينتهي في يونيو/حريزان الجاري.

وفي شهر مايو/آيار وحده، كانت مكاسب البيتكوين تبلغ 60 بالمائة تقريباً بعدما تجاوزت أرباحها 30 بالمائة في تعاملات أبريل/نيسان السابق له.

وبالنسبة لأداء البيتكوين خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2019، فشهدت مكاسب بنحو 6.5 بالمائة و12 بالمائة على الترتيب خلال شهري مارس/آذار وفبراير/شباط بعد خسائر 9 بالمائة في الشهر الأول من هذا العام.

أداء البيتكوين منذ بداية 2019 وحتى الآن - (المصدر: كوين ماركت كاب)

وتعتبر الأصول المشفرة ضعيفة ومتقلبة كما أنها عرضة لتزايد عمليات المضاربة في هذا السوق الرقمي، بحسب رؤية البنك المركزي الأوروبي.

ويرى بنك "جي.بي.مورجان" أن ارتفاعات عملة البيتكوين في الوقت الحالي تجاوزت قيمتها الحقيقية كما أن مكاسبها تشبه تحركاتها في عام 2017.

وفي محاولة لتفسير هذه الظاهرة التصاعدية في سعر البيتكوين خلال عام 2019، فإن دراسة حديثة لشركة "إنديا سيجا" توصلت إلى التفاؤل هو السبب الرئيسي فضلاً عن تراجع المخاوف حيال عمليات الاحتيال.

يذكر أن العملة رقم واحد حول العالم والتي أكملت عامها العاشر في 2018، فقدت حوالي 74 بالمائة من قيمتها في ذاك العام بعد مكاسب قياسية سجلتها في عام 2017.