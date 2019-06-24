محدث.. الذهب يربح 18 دولاراً ليسجل أعلى تسوية بـ6 سنوات

مباشر: صعدت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، لتربح أكثر من 18 دولاراً ويظل عند أعلى مستوى في نحو 6 سنوات مع التوترات الجيوسياسية والنظرة الحذرة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وحقق المعدن الأصفر مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي مع تزايد الطلب على الذهب على خلفية الإشارات الحذرة من البنوك المركزية الكبرى والتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف المرشد الأعلى لطهران آية الله علي خامنئي في ظل تزايد التوترات بين الطرفين مؤخراً.

كما استفاد المعدن النفيس من إشارات اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض معدل الفائدة رغم أن التوقعات الرسمية للمركزي الأمريكي تشير لعدم تنفيذ هذه الخطوة قبل عام 2020 كما أن المركزي الأوروبي منفتح كذلك على تيسير سياسته النقدية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وتلقى المعدن الدعم كذلك من أداء الدولار الأمريكي المظلل باللون الأحمر على خلفية آمال حل التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم وسط ترقب لقاء بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الشهر.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس/آب بنسبة 1.3 بالمائة أو ما يوازي 18.10 دولار ليصل إلى 1418.20 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أغسطس/آب 2013.

كما زاد سعر التسليم الفوري بنحو 1.1 بالمائة أو 16.08 دولار في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، مسجلاً 1414.71 دولار للأوقية.

وخلال الفترة نفسها، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 96.056.