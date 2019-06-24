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"يو.بي.إس":الاقتصاد العالمي قد يدخل ركود حال فشل لقاء ترامب وشي

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مباشر: قال محلل في بنك "يو.بي.إس" إن الاقتصاد العالمي سيكون على بعد خطوة واحدة من الركود حال فشل المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع.

ويلتقي الرئيس الأمربكي دونالد مع نظيره الصين شي جين بينغ الجمعة المقبلة على هامش قمة مجموعة العشرين على أمل التوصل لاتفاق تجاري.

وأضاف "أريند كابتين" مدير قسم الأبحاث الاقتصادية العالمية بالبنك في مذكرة للعملاء، اليوم الإثنين، أنه على الرغم من أن تصاعد الحرب التجارية ليس هو المتوقع فإن فشل لقاء ترامب وشي سينتج عنه جولة جديدة من التعريفات الجمركية التي ستحدث تغييرات رئيسية في الناتج الإجمالي العالمي وتوقعات الأسواق، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وتابع المحلل أنه في حال تصاعد الحرب التجارية فمن المتوقع أن ينخفض النمو العالمي بنحو 75 نقطة أساس خلال الـ6 أرباع اللاحقة وبالتالي سيدخل في مرحلة ركود مثل التي حدثت في أزمة منطقة اليورو، وانهيار النفط في منتصف الثمانيات وأيضاً مثل أزمة التيكيلا في التسعينات.

وأوضح المحلل أن تأثير فشل محادثات الصين والولايات المتحدة وتوتر العلاقات لن يتم الشعور به في الحال، حيث سيظهر خلال عدة فصول مع ارتفاع الأسعار وضعف الطلب والنمو.

وذكر "كابتين" أن المواد الخام سيكون الأكثر القطاعات العالمية عرضة للخطر، كما أن القطاعات التي تعتبر مراكز دفاعية سوف تكون أيضاً معرضة لخطر ضعف النمو.

وأشار المحلل إلى أن البنوك المركزية الكبرى سوف تضطر إلى تبني سياسة تيسيرية، حيث قد يخفض الفيدرالي معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إضافية للخفض المتوقع في يوليو/تموز المقبل والذي قد يصل لـ50 نقطة.

مباشر (اقتصاد)

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