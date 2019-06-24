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وزير الأوقاف السوري: الحركات الوهابية والإخوان لا تمت للإسلام بصلة
-
الاثنين 24 يونيو 2019 07:39 مساءً
"يو.بي.إس":الاقتصاد العالمي قد يدخل ركود حال فشل لقاء ترامب وشي
-
الاثنين 24 يونيو 2019 07:18 مساءً
اليوم - الرئيس السيسي يستقبل مبعوث رئيس جمهورية غينيا بيساو
-
الاثنين 24 يونيو 2019 07:15 مساءً
اليوم - الرئيس السيسي: مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع صربيا على كل الأصعدة
-
الاثنين 24 يونيو 2019 07:15 مساءً
اليوم - 91.4 % نسبة النجاح في امتحانات الصف الأول الثانوي 2019
-
الاثنين 24 يونيو 2019 07:15 مساءً
اليوم - انتهاء تصحيح العينة العشوائية لامتحان مواد "الفيزياء والتاريخ والاحياء" بالثانوية العامة
-
الاثنين 24 يونيو 2019 07:15 مساءً
اليوم - توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لشركة بوش العالمية بال10 من رمضان ولقاء مع رئيس الوزراء
-
الاثنين 24 يونيو 2019 07:15 مساءً
اليوم - إشارات مرور صوتية ومرئية لخدمة ذوي الإحتياجات الخاصة بميادين أسيوط
-
الاثنين 24 يونيو 2019 07:15 مساءً
اليوم - حوار خاص مع رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي في ألمانيا
-
الاثنين 24 يونيو 2019 07:15 مساءً
اليوم - حوار خاص مع د. ماركوس ثل الرئيس الإقليمي لشركة بوش بإفريقيا والشرق الأوسط
-
الاثنين 24 يونيو 2019 07:15 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
DMC
DMC
اليوم - انتهاء تصحيح العينة العشوائية لامتحان مواد "الفيزياء والتاريخ والاحياء" بالثانوية العامة
DMC
DMC
الاثنين 24 يونيو 2019 07:15 مساءً
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الاثنين 24 يونيو 2019 07:15 مساءً
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الاثنين 24 يونيو 2019 07:15 مساءً
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الاثنين 24 يونيو 2019 07:15 مساءً
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