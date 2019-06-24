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لجان البرلمان تواصل اجتماعاتها اليوم لاستعراض عدد من طلبات الإحاطة

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لجان البرلمان تواصل اجتماعاتها اليوم لاستعراض عدد من طلبات الإحاطة لجان البرلمان تواصل اجتماعاتها اليوم لاستعراض عدد من طلبات الإحاطة

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تواصل لجان مجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، ومنها استعراض المذكرة الخاصة بموضوع طلب الإحاطة بشأن أسباب تأخر استكمال مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. 
 
من جانبها تواصل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، مناقشة اخر التطورات في منطقة القرن الافريقي، وذلك فى حضور ممثلى وزارة الخارجية. 
 
أما لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طلعت السويدي، فإنها تناقش عدد من طلبات الإحاطة الموجه لوزير البترول والثروة المعدنية،...

الموجز

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