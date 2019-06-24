كوشنر: مقاطعة "ورشة البحرين" خطأ استراتيجي

بدأ مسؤولون عرب وغربيون الوصول إلى العاصمة البحرينية، المنامة، اليوم الاثنين، للمشاركة في ورشة عمل تهدف، إلى بحث الجانب الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية، حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، التي تعرف بـ"صفقة القرن"، بحسب "فرنسا 24".

وتقاطع القيادة الفلسطينية هذه الورشة، وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) "ورشة المنامة لن يكتب لها النجاح"، مشيرا إلى أنها بنيت على باطل".

وبحسب ما أوردته مجلة "ذا ناشيونال" الإماراتية، فإن كوشنر اعتبر أن القيادة الفلسطينية تتجاهل إمكانية أن تقود "صفقة القرن" إلى تحقيق السلام.

وتابع "عدم حضورهم مؤتمر المنامة يعني أنهم يرتكبون خطأ استراتيجيا، وأعتقد أن هذه الورشة ستكون سببا في تحسين حياة الشعب الفلسطيني".

ولفتت المجلة إلى أن كوشنر، قال ذلك في تصريح صحفي مقتضب، مشيرة إلى قوله "انتقاد الجانب الاقتصادي من خطة السلام (صفقة القرن)، قبل الكشف عنها هو عمل عاطفي".

وينطلق مؤتمر المنامة، غدا الثلاثاء 25 يونيو، ويستمر على مدى يومين، ويعقد برئاسة جاريد كوشنر، مستشار ترامب وصهره، لعرض خطة السلام، التي طال انتظارها لحل النزاع، التي قال المسؤولون الأمريكان إنها تتضمن شقا سياسيا سيعلن لاحقا.

ومن المقرر أن تجذب الخطة استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، لصالح الفلسطينيين وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، إضافة إلى خطة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، وتستمر على مدى 10 سنوات.