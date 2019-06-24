أخبار عاجلة

وزير الأوقاف السوري: الحركات الوهابية والإخوان لا تمت للإسلام بصلة -
"يو.بي.إس":الاقتصاد العالمي قد يدخل ركود حال فشل لقاء ترامب وشي -
اليوم - الرئيس السيسي يستقبل مبعوث رئيس جمهورية غينيا بيساو -
اليوم - الرئيس السيسي: مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع صربيا على كل الأصعدة -
اليوم - 91.4 % نسبة النجاح في امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 -
اليوم - انتهاء تصحيح العينة العشوائية لامتحان مواد "الفيزياء والتاريخ والاحياء" بالثانوية العامة -
اليوم - توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لشركة بوش العالمية بال10 من رمضان ولقاء مع رئيس الوزراء -
اليوم - إشارات مرور صوتية ومرئية لخدمة ذوي الإحتياجات الخاصة بميادين أسيوط -
اليوم - حوار خاص مع رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي في ألمانيا -
اليوم - حوار خاص مع د. ماركوس ثل الرئيس الإقليمي لشركة بوش بإفريقيا والشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. Mbc مصر

د. هشام الدميري: حركة السياحة بمصر في تطور مستمر وبطولة الأمم الإفريقية ساعدت على رواجها

Google+ Print
مواضيع متعلقة
د. هشام الدميري: حركة السياحة بمصر في تطور مستمر وبطولة الأمم الإفريقية ساعدت على رواجها

د. هشام الدميري: حركة السياحة بمصر في تطور مستمر وبطولة الأمم الإفريقية ساعدت على رواجها

ياسمين عز: بطولة الأمم الإفريقية مهمة على كل المستويات

ياسمين عز: بطولة الأمم الإفريقية مهمة على كل المستويات

هرمون "داهية" قيل أنه يعيد جمال وشباب المرأة.. فهل سمعتي عنه؟

هرمون "داهية" قيل أنه يعيد جمال وشباب المرأة.. فهل سمعتي عنه؟

بسبب رسائل على إنستجرام.. عارضة أزياء تثير الجدل بسبب لاعبي المنتخب.. شاهد تعليق عمرو أديب

بسبب رسائل على إنستجرام.. عارضة أزياء تثير الجدل بسبب لاعبي المنتخب.. شاهد تعليق عمرو أديب