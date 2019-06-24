ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بعقوبات جديدة ضد إيران

مباشر: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات مالية على قادة إيران، في أعقاب إسقاط طائرة أمريكية بصاروخ إيراني.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين بالبيت الأبيض أثناء توفيع الأمر التنفيذي، اليوم الإثنين: "سنواصل زيادة الضغط على طهران حتى يتخلى النظام عن أنشطته الخطيرة بما في ذلك طموحاته النووية".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي".

وأشار ترامب إلى أن العقوبات سوف تستهدف المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي ومكتبه، مضيفاً أن خامنئي هو المسؤول في النهاية عن السلوك العدائي للنظام الإيراني.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي أنه أوقف الضربات العسكرية ضد إيران بعد معرفته بعدد الضحايا وذلك في إعقاب تسبب طهران في إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار.

وكان ذلك بعد أن تزايدت التوترات بالفعل مؤخراً حيث تلقي الإدارة الأمريكية باللوم على إيران في الهجمات الأخيرة على ناقلتين نفطيتين في خليج عمان رغم أن طهران تنفي ذلك.