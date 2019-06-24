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محدث.. الهبوط يغلب على الأسهم الأوروبية بالختام مع التوترات الجيوسياسية

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محدث.. الهبوط يغلب على الأسهم الأوروبية بالختام مع التوترات الجيوسياسية محدث.. الهبوط يغلب على الأسهم الأوروبية بالختام مع التوترات الجيوسياسية

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الاثنين، حيث إن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة في إثارة مخاوف حدوث مواجهة عسكرية في الشرق الأوسط.

 وتراجعت أسهم السيارات بنحو 1.2 بالمائة  بعد تحذير شركة دايملر بشأن أرباح عام 2019 لتقود خسائر البورصات الأوروبية.

ولا تزال التوترات الجيوسياسية داخل الشرق الأوسط قائمة وسط مخاوف العقوبات الأمريكية على الرغم من تصريحات الرئيس  دونالد ووزير خارجيته مايك بومبيو في عطلة نهاية الأسبوع بأن البيت الأبيض مستعد للتفاوض مع طهران دون شروط مسبقة.

وتعود العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لتكون موضع تركيز مرة أخرى، بعد أن صرح نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين اليوم بأن بكين ترغب في أن تلغي الولايات المتحدة الإجراءات غير المناسبة ضد شركات التكنولوجيا الصينية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن انخفاض ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا لأدنى مستوى في أكثر من 5 سنوات.

وعند ختام التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 383.7 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.1 بالمائة إلى مستوى 7416.6 نقطة.

فيما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بأكثر من 0.5 بالمائة ليهبط إلى 12274.5 نقطة، كما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 5521.7 نقطة.

وبحلول الساعة 4:07 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 1.1388 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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