السعودية للصناعات العسكرية تستحوذ على كامل أسهم "الإلكترونيات المتقدمة"

الرياض – مباشر: وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI ، اليوم الاثنين، ورقة الشروط والأحكام للاستحواذ على كامل أسهم شركة الإلكترونيات المتقدمة.

وجاء ذلك خلال فعالية رسمية مشتركة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة عقدت في لندن، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد بن عقيل الخطيب، ورئيس مجلس إدارة شركة "بي إيه إي سيستمز" وروجر كار، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتعمل الإلكترونيات المتقدمة، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، بقطاعات الهندسة، والتطوير، والتصنيع، والإصلاح، والدعم الفني، عبر مجالات الدفاع، وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، والطاقة، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ويأتي استثمار الشركة السعودية للصناعات العسكرية في "الإلكترونيات المتقدمة" كجزء من جهودها المستمرة الرامية إلى زيادة وتعزيز الصناعات العسكرية السعودية المحلية، تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030، بحسب الوكالة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، إنه تم تأسيس الشركة منذ 3 سنوات بعد الإعلان عن رؤية المملكة 2030، ومنذ ذلك الحين أحرزت تقدماً كبيراً بدعم القيادة، وجهود كوادرها.

وأضاف أحمد بن عقيل الخطيب، أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تشكل علامة فارقة وإنجاز كبير في مسيرتها، إذ ستمكنها من تكثيف جهودها لبناء قطاع صناعات عسكرية قوي وديناميكي ومستدام في المملكة العربية السعودية.

وتابع الخطيب: "تعد الإلكترونيات الدفاعية عنصراً مهماً في قطاع الدفاع، وبالتالي، فإن الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة يضع الشركة السعودية للصناعات العسكرية على خريطة صناعة الدفاع العالمية، ويدعم طموحاتنا في هذا القطاع، كما أنه يسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي، وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل عام".

وتأسست شركة الإلكترونيات المتقدمة في عام 1988 في إطار برنامج التوازن الاقتصادي وبملكية عدد من الشركات بما فيها شركة الدفاع والفضاء والأمن العالمية "بي إيه إي سيستمز".

ولعبت على مدى 3 عقود تقريباً دوراً رائداً في مجالات الإلكترونيات الحديثة، والتصنيع، وتكامل النظم، وخدمات الإصلاح والصيانة، مما جعلها أحد أبرز الجهات الإقليمية التي تتميز بابتكاراتها.

وتُعنى شركة الإلكترونيات المتقدمة بتصميم وتطوير وتصنيع وصيانة وإصلاح العديد من الأنظمة والأجهزة والمعدات الإلكترونية الصناعية والعسكرية المتطورة، مثل: أنظمة عدادات الكهرباء والمياه الذكية، وأنظمة الحماية الأمنية للبُنى التحتية الحيوية، وأنظمة التحكم الصناعي، وأنظمة التصويب لطائرات "تايفون".

كما تعمل الشركة أيضا على تصنيع وتصميم أنظمة التشويش والاستهداف لطائرات "أف-15"، والوحدات الإلكترونية لطائرات "أف-16"، والأجهزة الأرضية وأنظمة التدريب والمشبهات لطائرات "هوك 165"، وأنظمة التصويب لطائرات "تورنادو"، وغيرها الكثير.

وتلعب شركة الإلكترونيات المتقدمة دوراً رئيسياً في توطين التصنيع العسكري السعودي، ونشر التقنيات الذكية، وتسريع النمو الصناعي والتجاري الوطني، مع الحفاظ على معدل توطين يزيد على 80 بالمائة، ونفذت أكثر من 1000 مشروع بنسبة إنجاز 100 بالمائة.

وشهدت شركة الإلكترونيات المتقدمة خلال السنوات القليلة المنصرمة نمواً مطرداً في مبيعاتها عاماً بعد عام، إذ ارتفع صافي المبيعات خلال العام 2018 إلى 2.07 مليار ريال، مقابل 1.925 مليار ريال خلال العام 2017، و1.65 مليار ريال خلال العام 2016.

وقالت " SAMIسامي"، إنه بعد إكمال عملية الاستحواذ، ستشكل شركة الإلكترونيات المتقدمة الهيكل الرئيسي لوحدة الإلكترونيات الدفاعية الخاصة بالشركة، فيما ستتوافق المعدات الخاصة بهذه الوحدة عبر جميع مجالاتها مع منتجات الشركات المصنعة للمعدات الأصلية OEM، على أن يرتفع إجمالي عدد العاملين في شركة SAMI بشكل كبير ليصل إلى 2200 منسوب نتيجة لعملية الاستحواذ.

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