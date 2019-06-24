نشرة أخبار "مباشر" لأبرز الأحداث بالسعودية.. اليوم

الرياض – مباشر: شهدت المملكة العربية السعودية عدداً من الأحداث الهامة، اليوم الاثنين؛ أبرزها ردود الفعل الدولية لهجوم الحوثيين على مطار أبها الدولي، وترسية مؤسسة الحبوب دفعة جديدة من الشعير العلفي، إلى جانب زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمملكة، والكشف عن زيارة مرتقبة لولي العهد إلى كوريا الجنوبية.

وعلى مستوى سوق الأسهم، شهد اجتماع عمومية "المملكة القابضة" وإقرار التوزيعات النقدية، وبدء تنفيذ المرحلة الثالثة من انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشر فوتسي راسيل للأسواق الناشئة.

ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث بالمملكة على الصعيد المحلي وسوق الأسهم في سياق التقرير التالي:

محليا، توالت الإدانات الدولية للهجوم الإرهابي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، على مطار أبها الدولي مساء أمس الأحد.

وأطلق محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد بن عبدالكريم الخليفي، المنصة الوطنية الإلكترونية لفواتير الأعمال "منصة إيصال" التي طورتها المدفوعات السعودية.

ودشنت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، رسمياً مركز الصلح في المنازعات التأمينية.

وأتمت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، اليوم الاثنين، إجراءات ترسية الدفعة الثالثة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام لشراء 900 ألف طن.

وكشف المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية (البيت الأزرق)، أن ولي العهد السعودي، سيزور سيئول الأسبوع الجاري؛ لعقد اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن.

ووافق مجلس الشورى على مشروع "نظام المنافسات والمشتريات الحكومية"، المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس.

واقترح عضو الشورى ناصر الموسى، إطلاق مشروع باسم "مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعناية بالمساجد في المملكة".

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 38 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وقالت وزارة التجارة والاستثمار، بالمملكة العربية السعودية إن هناك 5 مكاسب لنظام الإقامة المميزة، بمجال التجارة والاستثمار.

وقال وزير الطاقة الروسي، اليوم الاثنين، إن المحادثات مع شركة أرامكو السعودية بخصوص المشاركة في مشروع الغاز الطبيعي المسال - 2 بالقطب الشمالي الخاص بشركة نوفاتك الروسية مستمرة.

واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر السلام في جدة، اليوم الاثنين، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وأعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن طرح عدد من المواقع للاستثمار في الأنشطة الترفيهية والرياضية في حاضرة الدمام، بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 1.7 مليون متر مربع.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن إجمالي السعوديين المشمولين بنظام تأمين صحي بلغ 3.082 مليون مواطنا، فيما بلغ 9.843 مليون وافدا بنهاية العام الماضي.

وأطلقت هيئة تنمية الصادرات بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، المرحلة التجريبية من برنامج تحفيز الصادرات السعودية.

سوق الأسهم:

بدأ سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، المرحلة الثالثة من مراحل الانضمام إلى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة.

وارتفعت أرباح شركة مهارة للموارد البشرية بنسبة 12.5 بالمائة في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، بدعم مباشر من نمو الإيرادات.

ووافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المملكة القابضة في اجتماعها أمس الأحد، على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، وتم إقرار ما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2018م بواقع 50 هللة عن السهم بنسبة 5 بالمائة من رأسمال الشركة.

وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن اكتمال الموافقات النظامية اللازمة لتمديد الشراكة مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول لمدة 20 عاماً.

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول" جلسة اليوم الاثنين بتراجع ملحوظ، ليواصل خسائره للجلية الرابعة على التوالي، وسط هبوط جماعي لقطاعاته الكبرى.

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