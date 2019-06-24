ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي لزيادة الشفافية بأسعار الرعاية الصحية

مباشر: أعلن وزير الصحة الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب سيصدر أمراً تنفيذياً اليوم الاثنين لإجبار شركات التأمين والأطباء ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين على الكشف عن مزيد من المعلومات حول أسعارهم.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية "أليكس عازار" في اتصال هاتفي مع الصحفيين، اليوم الإثنين إن الشفافية يمكن أن تدعم اختيارات المريض من خلال معرفة الأسعار.

ومن المقرر أن يقوم الأمر التنفيذي بتوجيه وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إلى مطالبة المستشفيات بالإفصاح عن الأسعار المتفق عليها للخدمات بالإضافة إلى تزويدها بالتكاليف التي لا يُعيدها التأمين مرة أخرى قبل إجراءاتها.

وأضاف "عازار: "الرئيس لديه رؤية واضحة للرعاية الصحية الأمريكية، واليوم الرئيس يفي بهذا الوعد التاريخي".

ويأتي الأمر التنفيذي بعد إعلان ترامب عن حملته الانتخابية الثانية الأسبوع الماضي، في الوقت الذي أصبحت فيه التكاليف الصحية المرتفعة مشكلة نادرة يطالب بها الجمهوريون والديمقراطييون، حيث يطالب المشرعون بإجراء تغييرات.

وأوضح وزير الصحة الأمريكي أن الأمر التنفيذي الذي سيصدر اليوم هو خطوة لتحقيق الشفافية في الصناعة بأكملها في أعقاب القواعد الجديدة لإدارة ترامب التي تطالب صانعي الأدوية بالإفصاح عن أسعارهم في الإعلانات التلفزيونية بداية من الشهر المقبل.