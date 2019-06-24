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محللون: الحرب التجارية تهدد مكاسب سندات الأسواق الناشئة

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محللون: الحرب التجارية تهدد مكاسب سندات الأسواق الناشئة محللون: الحرب التجارية تهدد مكاسب سندات الأسواق الناشئة

مباشر: يرى محللون أن أفضل عوائد في عقد من الزمان والتي تشهدها سندات الأسواق الناشئة قد تنتهي نتيجة التوترات التجارية والجيوسياسية.

واستبعد أنجس بيل محلل الأسواق الناشئة في بنك "جولدمان ساكس" عبر مذكرة أمس الأحد حل النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة في المستقبل القريب، متوقع استمرار الخلاف، بحسب وكالة "بلومبرج".

وتسببت إشارات اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي لمزيد من التيسير النقدي في الفترة المقبلة إلى تفاؤل المستثمرين، لكن مخاوف التوترات التجارية والجيوسياسية تفوقت على هذه العوامل الإيجابية.

ويتوقع محلل المصرف الأمريكي في الوقت الحالي أن تحقق السندات الدولارية للأسواق الناشئة عوائد مكونة متوسطة من رقم واحد (نحو 5 بالمائة) على مدار باقي العام.

وارتفعت التوترات ما بين إيران والولايات المتحدة في الأسبوع الماضي بعد إسقاط طهرات طائرة مسيرة، وبعد اتهامات بتورط حكومة طهران في حادث تفجير ناقلتان للنفط في خليج عمان.

وذكر محلل "سشوردر" أن معظم مصدري الأصول ذات الدرجة الاستثمارية داخل آسيا يجب أن تكون أقل تأثراً بالنظر إلى أنهم لم يتعرضوا بشكل مباشر للتجارة العالمية، وسوف يستفيدوا من دعم السياسة الاقتصادية الصينية القوية.

ويتوقع الكثير من المحللين أن تواصل السندات الدولارية للأسواق الناشئة تقديم أداء جيد حتى بعد ارتفاع عوائدها بنحو 9 بالمائة منذ بداية العام، وذلك نتيجة اتجاه البنوك المركزية نحو تبني سياسة نقدية تيسيرية.

وذكر محلل الديون في الأسواق الناشئة لدى شركة "أبردين ستاندرد إنفستمنت" بأنه في حالة حدوث فترة من النمو الاقتصادي الأمريكي المتباطئ فإن الفيدرالي سيخفض معدل الفائدة، "ولكن لن يحدث ركود أمريكي..ويعد ذلك بيئة جيدة بشكل عام لاستثمار الدخل الثابت في الأسواق الناشئة".

مباشر (اقتصاد)

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