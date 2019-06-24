بوتين يمدد حظر واردات الغذاء من الاتحاد الأوروبي لنهاية 2020

مباشر: وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوماً لتمديد الحظر الروسي على واردات الغذاء من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2020.

وقام بوتين بالتوقيع على القرار، اليوم الإثنين، ضد الدول التي تفرض عقوبات على روسيا، بحسب وكالة تاس الروسية.

ومن المقرر أن يستمر القرار الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول في عام 2020.

وكانت روسيا قامت بفرض حظر على مجموعة واسعة من الواردات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في 6 أغسطس/آب لعام 2014، كنوع من الرد الانتقامي على العقوبات الدولية بسبب دور موسكو في الأزمة الأوكرانية.

ويأتي قرار موسكو بعدما قامت دول الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات ضد روسيا المفروضة في 22 يونيو/حريزان 2015.