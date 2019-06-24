20.2 ألف حالة طلاق لعام 2018 في الاردن

جي بي سي نيوز:- أعلن قاضي القضاة الشيخ عبد الكريم الخصاونة أن إجمالي حالات الطلاق التراكمي التي سجلت عام 2018 "20279 "حالة، منها 4690 حالة طلاق من زواج العام نفسه البالغ عددها 70734 حالة زواج.

وقال الخصاونة إن عدد حالات الزواج خلال السنوات الخمس الأخيرة وصلت إلى 392359 حالة زواج، مقابل 106439 حالة طلاق تراكمي لنفس الفترة.

وحذر من الفجوة الحاصلة بين عدد عقود الزواج والطلاق التراكمي، حيث استمرت حالات الطلاق التراكمي بذات الاعداد وتراوح عدد حالات الطلاق التراكمي سنويا من 20 ألفا – 22 ألف حالة، خلال الفترة الواقعة ما بين 2018 – 2014.

في حين انخفضت حالات الزواج بذات الفترة ما يقارب 11 ألف حالة حيث كان عدد حالات الزواج خلال 2014 ما يقارب 81 ألف حالة زواج، وانخفضت لتصبح ما يقارب 70 ألف حالة زواج عام 2018 ويعادل هذا الانخفاض نسبته 14% خلال الخمس سنوات الأخيرة.

ودعا الخصاونة إلى تشكيل لجنة تضم مراكز البحث والدراسات وعلماء النفس والاجتماع وأكاديميين لدراسة

الحالة ولمعرفة أسباب الطلاق، وأسباب انخفاض حالات الزواج، مشيرا إلى أن دائرة قاضي القضاة تضع هذه

الأرقام والإحصائيات أمام المجتمع والمختصين لدراستها والتنبه لتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية.

وبين أن دائرة قاضي القضاة تبذل جهودا لتخفيف عدد حالات الطلاق والخلافات الأسرية، فقد سعت الدائرة

لذلك، عبر مكاتب الوفاق والإصلاح الأسري، ونجحت في بعض القضايا.

ولفت الخصاونة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الواتس آب تلعب دورا في ازدياد حالات الطلاق

لدى طبقة المثقفين وأصحاب الوظائف والأعمال العليا، لما تسببه من الانشغال والإهمال والانفتاح بالعلاقات،

فيما تدخل الأهل بين الأزواج كان أبرز الأسباب التي تؤدي لطلاق لدى طبقة العوام.

وشدد على أنه لا يتم الأخذ بالطلاق الذي يتم عبر تطبيق الواتس آب، إذ لا يأخذ بطلاق «الكنائية»، فهذا

الطلاق له شروط مشددة لتأكد من قصد الطلاق(نية الطلاق)، لافتا إلى أن التعديل الذي أدخل على قانون

الاحوال الشخصية لعام 2019 عالج هذا الامر إذ نصت المادة 84 على أنه بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية، وبالألفاظ الكنائية- وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره – بالنية.

وأظهرت الأرقام التي أعلنها الخصاونة أن النسبة الأكبر لحالات الطلاق من زواج العام الماضي، كانت

قبل الدخول، حيث بلغت 3004 حالة بنسبة 64.1%.

فيما بلغت حالات الطلاق بعد الدخول 1146 حالة، بنسبة 24.4% والرجعي بلغ 480 بنسبة 10.2% والبائن بينونة كبرى 60 حالة، بنسبة 1.3%.

وأظهرت الأرقام أن إجمالي حالات طلاق الأردنيات من إجمالي حالات زواج الأردنيات لعام 2018 بلغت 4232 حالة، منها كان 2757 قبل الدخول، و1009 حالة بعد الدخول، و414 حالة طلاق رجعي، 52 حالة طلاق بائن بينونة كبرى.

فيما كان إجمالي حالات طلاق الأردنيين التي تمت من خلال المحاكم الشرعية من إجمالي زواج الأردنيين

لنفس العام 4313 ححالة طلاق، منها 2797 قبل الدخول، و1019 بعد الدخول، و441 رجعي، 56 بائن بينونة

كبرى.

وكان عدد حالات طلاق الاردنيين بالفئة العمرية أقل من 18 عاما من زواج 2018 بلغ 4 حالات، فيما عدد حالات الأردنيات من نفس العام والفئة العمرية بلغ 203 حالات طلاق.

وأشار الخصاونة إلى أن أعلى نسبة طلاق من زواج 2018 وقعت بالفئة العمرية 30 – 40 عاما، إذ بلغت 29.89% بواقع (1402 (حالة، وتلتها الفئة العمرية 26 – 29 عاما، بنسبة وصلت إلى 24.54% بواقع 1151 حالة.

وبلغت نسبة الطلاق في الفئة العمرية 21 – 25 عاما، نحو 24.16% بواقع (1133 ،(في حين كانت النسبة بالفئة العمرية ما بعد الأربعين، نحو 16.80% بواقع (788 (حالة.

وسجلت الفئة العمرية 18 – 20 عاما نسبة 4.52% بواقع (212 (حالة، فيما كانت النسبة 0.09% في الفئة العمرية أقل من 18 عاما بواقع 4 حالات.

وأظهرت الأرقام أن أقل محافظة وقع فيها طلاق هي الطفيلة بواقع 72 حالة طلاق من زواج 2018 ،وأعلاها في

محافظة العاصمة بواقع 1606 حالات، وجاءت إربد بالمرتبة الثانية (874 ،(ومن ثم الزرقاء (702 (حالة، وبعدها

البلقاء (343 (حالة، فالمفرق (304 (حالات، ثم الكرك (185 ،(فجرش (163 ،(فمادبا (157 (حالة، من ثم العقبة (124(حالة، معان (81 (حالة، وعجلون (79 (حالة.

وتظهر الأرقام أن حالات الطلاق البائن بينونة صغرى قبل الدخول من الطلاق التراكمي خلال عام 2018 وصلت

7502 حالة بنسبة 37% فيما البائن بينونة صغرى بعد الدخول 8279 حالة بنسبة 40.8% والرجعي (3897(

حالة بنسبة 19.2% والبائن بينونة كبرى 601 حالة بنسبة 3%.

ولم تشهد عدد حالات الطلاق التراكمي تغييرا حقيقيا خلال الخمس سنوات الأخيرة، فقد كانت الفروقات

طفيفة من عام لآخر، وتشير الأرقام إلى أن عدد حالات الطلاق التراكمي خلال الأعوام 2014 – 2018 بلغت 106439 حالة طلاق.

ووفقا للأرقام فإن مجموع الطلاق التراكمي لعام 2014 بلغ 20911 حالة طلاق، أما عام 2015 فكانت 22070 حالة وعام 2016 بلغت 21969 حالة، وعام 2017 وصلت إلى 21210 حالة، وفي 2018 بلغت 20279 حالة طلاق.

ووفق الأرقام فإن أعلى حالات طلاق تراكمي كانت بالفئة العمرية 30 – 40 حيث بلغت 6872 حالة طلاق بنسبة

9،33 %تلتها الفئة العمرية ما بعد الأربعين بواقع 4932 حالة طلاق بنسبة 24.3%.

وجاءت بالمرتبة الثالثة الفئة العمرية من 26 -29 حيث بلغت حالات الطلاق التراكمي فيها 4238 حالة بنسبة

20.9% ومن ثم الفئة العمرية من 21 – 25 وبلغت عدد الحالات 3744 حالة طلاق، وبعدها الفئة العمرية 18 – 20 بواقع 480 حالة بنسبة 2.4% وأخيرا أقل من 18 عاما حيث سجلت أقل حالات طلاق 13 حالة بنسبة 0.1.%.

وتظهر الأرقام أن عدد حالات الطلاق التراكمية الخاص بالزوج لعام 2018 وتمت من خلال المحاكم الشرعية،

بلغت 20279 حالة طلاق، فيما كانت عدد حالات الطلاق التراكمية الخاصة بالأردنيين 18412 حالة طلاق.

أما بالنسبة لعدد حالات الطلاق الخاصة بالزوجة من نفس العام فقد بلغت 20279 حالة طلاق، فيما كانت عدد

حالات الطلاق التراكمية الخاصة بالاردنيات 17995 حالة طلاق.

وبينت الأرقام أن مجموع قضايا الافتداء المفصولة خلال عام 2018 بلغت 322 قضية، فيما تم إسقاط 244

قضية، فيما بلغ عدد القضايا الواردة خلال العام نفسه 605 قضايا.

في حين بلغ عدد قضايا التفريق للعام نفسه 4445 قضية، من بينها 3941 قضية شقاق ونزاع، فيما بلغ عدد

حالات الطلاق الناجمة عن إتفاقيات مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري 1493 قضية.