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الصين: إقراض الشركات الصغيرة يقفز 21% في خمسة أشهر

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الصين: إقراض الشركات الصغيرة يقفز 21% في خمسة أشهر الصين: إقراض الشركات الصغيرة يقفز 21% في خمسة أشهر

مباشر: ارتفعت القروض الممنوحة إلى الشركات صغيرة الحجم في الصين بنحو 21 بالمائة خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري.

وقال نائب رئيس إدارة الأسواق المالية في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الإثنين، إن عدد القروض المصدرة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ارتفع إلى 10.3 تريليون يوان (1.50 تريليون دولار) بنهاية شهر مايو/آيار الماضي.

وأوضح "زو لان" أن حجم القروض في الأشهر من يناير/كانون الثاني وحتى مايو/آيار الماضي شهد بذلك زيادة 21 بالمائة على أساس سنوي، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وقام أكبر خمسة مصارف في الصين بتعزيز القروض للشركات الصغيرة بنحو 23.7 بالمائة خلال فترة الخمسة أشهر، طبقاً لـ"زو".

ويقف هدف البلاد السنوي بالنسبة لقروض الشركات الصغيرة عند 30 بالمائة.

وأوضح أن نسبة القروض المتعثرة مقارنة مع الإقراض للشركات الصغيرة عبر الصناعة بلغت 5.9 بالمائة.

وكان محافظ البنك المركزي الصيني "يي جانج" صرح في مارس/آذار الماضي بأن نسبة تلك القروض المتعثرة بلغت 6.2 بالمائة في عام 2018.

وبلغ متوسط معدل الإقراض للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من قبل البنوك الخمسة الكبرى في الصين 4.79 بالمائة بنهاية شهر مايو/آيار بانخفاض من 5.44 بالمائة المسجلة في عام 2018، وفقا لـ"زو".

مباشر (اقتصاد)

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