ترامب يطالب الدول المستفيدة بحماية ناقلات النفط

مباشر: طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول مثل الصين واليابان بتنفيذ مزيد من إجراءات حماية ناقلات النفط في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين: "لماذا نحمي ممرات الشحن لدول أخرى على مدار سنوات عديدة دون الحصول على أي تعويض، فالصين تحصل على 91 بالمائة من نفطها من مضيق هرمز واليابان تحصل على 61 بالمائة".

وشهد الشهر الجاري واقعة انفجار ناقلتان للنفط تابعتان للنرويج واليابان في خليج عمان، ووُجهت الاتهامات لإيران بمسئوليتها عن الحادث.

وأضاف: "على كل تلك الدول حماية سفنها الخاصة التي كانت دائماً بمثابة رحلة محفوفة بالمخاطر".

وأكد ترامب على أن بلاده لم تعد بحاجة للتواجد في هذه المنطقة، قائلاً: "أصبحنا أكبر منتتج للخام في العالم، طلب واشنطن من إيران بسيط للغاية لا للامتلاك السلاح النووي ولا للإرهاب".

وفي الأسبوع الماضي أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار في مضيق هرمز.

واعتزم ترامب توجيه ضربة عسكرية ضد إيران رداً على الحادث وهو القرار الذي تراجع عنه قبل التنفيذ بدقائق.