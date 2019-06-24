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سلطنة عمان تنفي نقل رسالة أمريكية لإيران بشأن سقوط الطائرة المسيرة

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وقالت وزارة الخارجية العمانية على تويتر "تتابع السلطنة باهتمام بالغ التطورات الحالية في المنطقة، وتأمل من الجانبين الإيراني والأمريكي ضبط النفس وحل المسائل العالقة بينهما عبر الحوار".

© REUTERS / TASNIM NEWS AGENCY

وأبلغ مصدران إيرانيان رويترز يوم الجمعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد كان قد حذر طهران عبر عُمان من هجوم أمريكي وشيك قبل إلغائه لاحقا، وذلك عقب إسقاط إيران الطائرة المسيرة.

وينفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بعث رسالة من هذا القبيل.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر يوم الخميس في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

​وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت، الأربعاء، إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط التي أُعلنت يوم الاثنين تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع "وغيرها من قدرات الردع".

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