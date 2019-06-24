ترامب: الفيدرالي لا يعرف ما الذي يفعله

من: نهى النحاس

مباشر: هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي مجدداً، قائلاً إن المركزي الأمريكي "لا يعرف ما الذي يفعله".

وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، إن الفيدرالي رفع معدل الفائدة بسرعة للغاية، "بالرغم من التضخم المنخفض وأن بعض المناطق في العالم تخفض الفائدة أو تتجه لسياسة نقدية تيسيرية، كما خفض ميزانيته بمقدار 50 مليار دولار شهرياً".

ومع ذلك يرى ترامب أنه بالرغم من كل تلك العوامل فإن الاقتصاد يتجه لتسجيل أفضل أداء لشهر يونيو/حزيران على الإطلاق.

وتابع الرئيس الأمريكي: "فكر فيما كان سيحدث إذا تصرف الفيدرالي بالشكل الصحيح، كان مؤشر "داو جونز" سيرتفع أكثر بمقدار آلاف النقاط..وكان سيصل نمو الناتج الإجمالي المحلي عند مستوى 4 بالمائة أو حتى 5 بالمائة".

وأضاف ترامب: "هم الآن يعصون رغباتنا لخفض معدل الفائدة أو اللجوء إلى سياسة تسيرية لتعويض ما تفعله الدول الأخرى ضدنا مثل طفل عنيد ".

ونفى ترامب في تصريحات أمس أن يكون فكر في الإطاحة بجيروم باول من منصبه، وأكد بالرغم من ذلك على أن لديه الحقوق التي تمكنه فعل ذلك إذا أراد.