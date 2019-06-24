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الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ترقب المحادثات التجارية

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الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ترقب المحادثات التجارية الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ترقب المحادثات التجارية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وكان قطاع المرافق العامة والسلع الاستهلاكية أكبر الرابحين في "وول ستريت".

ويترقب المستثمرون قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الأسبوع وعلى رأسها لقاء الرئيس الأمريكي دونالد مع نظيره الصيني لبحث الأزمة التجارية بين الدولتين.

ومن جانبها، طالبت الصين الولايات المتحدة بوقف الممارسات غير اللائقة ضد الشركات الصينية بعد أن أدرجت واشنطن الأسبوع الماضي 5 شركات صينية ضمن القائمة السوداء.

وكانت الأسهم الأمريكية حققت مكاسب أسبوعية ملحوظة مع دعم الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات خفض الفائدة.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو  0.2 بالمائة إلى  26796.2 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.08 بالمائة إلى 2953.8 نقطة، وصعد "ناسداك" بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 8039.9 نقطة.

وخلال تلك الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 96.116.

مباشر (اقتصاد)

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