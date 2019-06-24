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تراجع عوائد السندات الإيطالية مع تقارير بشأن تراجع الضغوط الأوروبية

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تراجع عوائد السندات الإيطالية مع تقارير بشأن تراجع الضغوط الأوروبية تراجع عوائد السندات الإيطالية مع تقارير بشأن تراجع الضغوط الأوروبية

مباشر: ارتفعت السندات الإيطالية ليهبط العائد على تلك الديون الحكومية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد تقارير تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لوقف حملته على موازنة روما.

ويأتي أداء أسواق السندات بعد تقارير نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" في عطلة الأسبوع الماضي تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتعليق إطلاق إجراءات تأديبية ضد إيطاليا، مما قد يؤدي إلى تهدئة الأزمة التي أثارت مخاوف المستثمرين حيال الدولة المثقلة بالديون.

وأوضح التقرير نقلاً عن مصادر لم تسمها الصحيفة، أنه من شأن تأجيل هذه الإجراءات أن يتيح الوقت للحكومة الشعبوية في روما للتوصل إلى اتفاق وتجنب إمكانية فرض عقوبات.

وبحلول الساعة 1:09 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض العائد على السندات الإيطالية لآجل 10 سنوات إلى 2.147 بالمائة.

وكان العائد على سندات الإيطالية مستحقة السداد بعد 10 سنوات سجل 2.077 بالمائة في وقت سابق من التعاملات ليكون قرب أدنى مستوى في نحو عام والذي سجله في الأسبوع الماضي.

وتسير أسعار السندات في اتجاه عكسي مع العائد على تلك الديون الحكومية.

مباشر (اقتصاد)

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