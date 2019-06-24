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"جرير" توقع عقدا لتأجير مبنى سكني لـ"صحة الشرق الطبية"

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"جرير" توقع عقدا لتأجير مبنى سكني لـ"صحة الشرق الطبية" "جرير" توقع عقدا لتأجير مبنى سكني لـ"صحة الشرق الطبية"

الرياض- مباشر: أعلنت شركة جرير للتسويق، عن توقيع عقد لتأجير مبنى سكني، لمدة 20 سنة، لشركة صحة الشرق الطبية المحدودة (طرف ذو علاقة)، بقيمة 8 ملايين ريال سنوياً،.

وأوضحت "جرير" في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين أن المبنى يقع بحي الراكة الجنوبية بمحافظة الخبر ومكون من ثمانية أدوار.

وتابع البيان أن الأثر المالي للعقد سوف يظهر على النتائج المالية للشركة خلال فترة العقد بدءا من الربع الثالث لعام 2019.

وأشارت إلى أن شركة صحة الشرق الطبية المحدودة مملوكة لها بنسبة 50 بالمائة  لشركة جرير للاستثمارات التجارية المملوكة بطريقة غير مباشرة لأعضاء مجلس إدارة شركة جرير للتسويق  وهم  محمد بن عبد الرحمن العقيل، عبد الله بن عبد الرحمن العقيل، ناصر بن عبد الرحمن العقيل، وعبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل.

وأكدت الشركة على أن العقد تم ضمن سياق الأعمال الإعتيادية ولم يتضمن أية مزايا تفضيلية.

وبينت أنه سيتم المصادقة على هذا العقد خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة.

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