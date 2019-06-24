"بلاك روك": الذهب سيواصل الارتفاع عالمياً

مباشر: تتوقع "بلاك روك" أن يواصل معدن الذهب مكاسبه على مدار العام الجاري نتيجة سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي التي أصبحت تميل نحو أن تكون تيسيرية.

وقال روس كوسترش مدير محفظة استثمارية بقيمة 27 مليار دولار لدى "بلاك روك" في تصريحات لوكالة "بلومبرج" اليوم الاثنين إن الذهب قد ينهي العام الجاري عند مستويات أعلى.

وأضاف: "إذا وجدنا الاتجاه يتمحور نحو سياسة نقدية تيسيرية من جانب الفيدرالي أعتقد أن سعر الذهب قد يرتفع من مستوياته الراهنة".

ومع ذلك يتوقع كوسترش أن يكون هناك مقاومة وارتداد على المدى القصير.

وفي الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ 2013، وتجاوز سعر المعدن حاجز الـ1400 دولار للأوقية.

وشدد محلل "بلاك روك" على أنه في حالة كان هناك سياسة نقدية أكثر تيسيرية تدفع الدولار للهبوط، فإن كل تلك البيئة وكل العوامل الأخرى ستكون داعمة للذهب.

وتابع: "ما أود أن أضيفه هو إذا حدثت بيئة تتضمن تيسير السياسة النقدية من جانب الفيدرالي بصورة أكثر مما يتوقعها الآخرون نتيجة زيادة الخلافات التجارية، فإن ذلك من المحتمل أن يكون فترة قوية بالنسبة ببذهب".

وأوضح محلل "بلاك روك" أن الذهب مثل السندات لديه تحركات كبيرة على المدى القريب، "لذلك لن أشعر بالمفاجأة إذا حدث بعض المقاومة".