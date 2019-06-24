أخبار عاجلة

كان 2019 | الأثنين 24 يونيو 2019 - الحلقة الكاملة -
الصين: إقراض الشركات الصغيرة يقفز 21% في خمسة أشهر -
ترامب يطالب الدول المستفيدة بحماية ناقلات النفط -
الصحة الليبية: الأوضاع داخل مراكز إيواء النازحين واللاجئين أصبحت خطيرة -
هرمون "داهية" قيل أنه يعيد جمال وشباب المرأة.. فهل سمعتي عنه؟ -
سلطنة عمان تنفي نقل رسالة أمريكية لإيران بشأن سقوط الطائرة المسيرة -
سيرجي شويغو: مصر تخوض حرباً لصالح المنطقة .. والجيش الروسي يشارك الجيش المصري «مناورات» مهمة -
الإنقلاب العسكري في إيوبيا .. مقتل العقل المدبر وإعتقال عدد من المشاركين -
ترامب: الفيدرالي لا يعرف ما الذي يفعله -
الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ترقب المحادثات التجارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تقرير: "فيات كرايسلر" و"رينو" يأملان في استئناف محادثات الاندماج

Google+ Print
تقرير: "فيات كرايسلر" و"رينو" يأملان في استئناف محادثات الاندماج تقرير: "فيات كرايسلر" و"رينو" يأملان في استئناف محادثات الاندماج

مباشر: كشفت تقارير صحفية أن المديرين التنفيذين داخل شركتي "فيات" و"رينو" لازالوا مرحبين بمقترح إتمام صفقة اندماج مشتركة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر لم تسمها أمس الأحد أن المدراء التنفيذيون داخل "رينو" متفائلين تجاه نتائج اجتماع المساهمين داخل "نيسان" (الشريك في تحالف الشركة الفرنسية).

وأضاف أن المسؤوليين يعلقون الآمال على ذلك الاجتماع في أن يساهم في تحفيز محادثات جديدة للاندماج مع "فيات كرايسلر".

كما شدد التقرير على أن "نيسان" لم تعزل نفسها من إمكانية حدوث صفقة نهائية، كما أنها ترغب أيضاً إعادة تشكيل التحالف من أجل السماح بمرونة إضافية واستقلالية لكل شريك.

وفي مطلع الشهر الجاري سحبت "فيات كرايسلر" بشكل مفاجئ عرض الاندماج مع "رينو"، وأرجعت ذلك إلى عدم توفر الظروف السياسية في فرنسا لتنفيذ ذلك.

وكانت الفرنسية أكبر شريك في "رينو" تقدمت بطلب لتأجيل المشاورات.

وتمتلك الحكومة الفرنسية حصة نسبتها 15 بالمائة داخل "رينو"، كما أن "نيسان" اليابانية شريك في تحالف "رينو" لمدة 20 عاماً.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأخبار - مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي .. ورئيس الحكومة يعلن إحباط محاولة للإنقلاب

الأخبار - مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي .. ورئيس الحكومة يعلن إحباط محاولة للإنقلاب

رئيس البرلمان اليمني يلمح إلى تغيير وزراء في الحكومة قريبا

رئيس البرلمان اليمني يلمح إلى تغيير وزراء في الحكومة قريبا

متحدث الحكومة الفلسطينية: نأسف لحضور الأشقاء "ورشة البحرين" ولن ننخدع بالمليارات

متحدث الحكومة الفلسطينية: نأسف لحضور الأشقاء "ورشة البحرين" ولن ننخدع بالمليارات

8 الصبح - الحكومة : نقلة صحية نوعية مع انطلاق "التأمين الشامل"

8 الصبح - الحكومة : نقلة صحية نوعية مع انطلاق "التأمين الشامل"