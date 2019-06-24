تقرير: "فيات كرايسلر" و"رينو" يأملان في استئناف محادثات الاندماج

مباشر: كشفت تقارير صحفية أن المديرين التنفيذين داخل شركتي "فيات" و"رينو" لازالوا مرحبين بمقترح إتمام صفقة اندماج مشتركة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر لم تسمها أمس الأحد أن المدراء التنفيذيون داخل "رينو" متفائلين تجاه نتائج اجتماع المساهمين داخل "نيسان" (الشريك في تحالف الشركة الفرنسية).

وأضاف أن المسؤوليين يعلقون الآمال على ذلك الاجتماع في أن يساهم في تحفيز محادثات جديدة للاندماج مع "فيات كرايسلر".

كما شدد التقرير على أن "نيسان" لم تعزل نفسها من إمكانية حدوث صفقة نهائية، كما أنها ترغب أيضاً إعادة تشكيل التحالف من أجل السماح بمرونة إضافية واستقلالية لكل شريك.

وفي مطلع الشهر الجاري سحبت "فيات كرايسلر" بشكل مفاجئ عرض الاندماج مع "رينو"، وأرجعت ذلك إلى عدم توفر الظروف السياسية في فرنسا لتنفيذ ذلك.

وكانت الحكومة الفرنسية أكبر شريك في "رينو" تقدمت بطلب لتأجيل المشاورات.

وتمتلك الحكومة الفرنسية حصة نسبتها 15 بالمائة داخل "رينو"، كما أن "نيسان" اليابانية شريك في تحالف "رينو" لمدة 20 عاماً.