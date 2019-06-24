المؤشر السعودي يتراجع 1.6%.. وسط هبوط جماعي للقياديات

الرياض - مباشر: أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول" جلسة اليوم الاثنين بتراجع ملحوظ، ليواصل خسائره للجلية الرابعة على التوالي، وسط هبوط جماعي لقطاعاته الكبرى.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعا 1.6 بالمائة، بخسار بلغت 140.19 نقطة، هبط بها إلى مستوى 8,598.97 نقطة.

وبدأ سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، المرحلة الثالثة من مراحل الانضمام إلى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة.

وارتفعت قيم التداول بنهاية جلسة الاثنين إلى 4.44 مليار ريال مقابل 2.75 مليار ريال، بالجلسة السابقة، بكميات تداول بلغت 138 مليون سهم، مقابل 111.2 مليون سهم بجلسة أمس الأحد.

وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، بصدارة قطاع الاتصالات الذي هبط 3.15 بالمائة، وتراجع "البنوك" 1.81 بالمائة، وبلغت مكاسب قطاع المواد الأساسية 1.55 بالمائة.

واقتصر اللون الأخضر على 3 قطاعات، تصدرها التطبيقات وخدمات التقنية بارتفاع نسبته 1.97 بالمائة، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة بلغت 0.97 بالمائة.

وشملت الخسائر 151 سهما، مقابل 27 سهما، أغلقت باللون الأخضر، وجاء إغلاق 10 أسهم بدون تغيير، مقارنة بمستوياتها السابقة.

وتصدر "زين السعودية"، الأسهم الخاسرة بتراجع نسبته 6.65 بالمائة، وكانت أعلى المكاسب لسهم "مهارة"، المدرج حديثا، حيث أغلق السهم مرتفعا 8.88 بالمائة.

وفيما يخص السوق الموازي "نمو"، فقد هبط 3.3 بالمائة، عند الإغلاق فاقدا 121.76 نقطة من قيمته ليصل إلى مستوى 3,562.96نقطة.

وتصدر "ريدان" الخسائر بتراجع نسبته 6.91 بالمائة، وسجل "الصمعاني" أعلى المكاسب، بعد صعوده 14.63 بالمائة.

وواصل المؤشر العام للسوق تراجعه بختام تعاملات أمس الأحد؛ وسط خسائر شبه جماعية للقطاعات، فيما خالف مؤشر السوق الموازي- نمو الاتجاه.