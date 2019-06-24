"الرياض للتعمير" تؤسس شركة بالتعاون مع "سمو القابضة"

الرياض- مباشر: أعلنت شركة الرياض للتعمير عن تأسيس شركة تنال للاستثمار والتطوير العقاري (شركة ذات مسئولية محدودة )، وذلك بالمشاركة مع شركة سمو القابضة المالكة لشركة أدير العقارية.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الاثنين أن رأس مال الشركة الجديدة يبلغ 100 ألف ريال سعودي بنسبة 69.38 بالمائة لشركة الرياض للتعمير ونسبة 30.62 بالمائة لشركة سمو القابضة وهي نفس نسب تملك كلا منهما في أرض الثمامة التي تبلغ مساحتها 3 مليون متر مربع.

وأضاف البيان أن الغرض من تأسيس الشركة الجديدة هو نقل موجودات صندوق رياض التعمير العقاري الأول الذي يجري العمل على إقفاله وكذلك إستكمال تنفيذ المتبقي من أعمال البنية التحتية للأرض المشار إليها حيث تم إنجاز أكثر من 95 بالمائة منها.

وتابع البيان انه سوف ينعكس أثر ذلك على القوائم المالية للشركة خلال الربع الثالث من هذا العام.

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