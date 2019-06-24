أخبار عاجلة

كان 2019 | الأثنين 24 يونيو 2019 - الحلقة الكاملة -
الصين: إقراض الشركات الصغيرة يقفز 21% في خمسة أشهر -
ترامب يطالب الدول المستفيدة بحماية ناقلات النفط -
الصحة الليبية: الأوضاع داخل مراكز إيواء النازحين واللاجئين أصبحت خطيرة -
هرمون "داهية" قيل أنه يعيد جمال وشباب المرأة.. فهل سمعتي عنه؟ -
سلطنة عمان تنفي نقل رسالة أمريكية لإيران بشأن سقوط الطائرة المسيرة -
سيرجي شويغو: مصر تخوض حرباً لصالح المنطقة .. والجيش الروسي يشارك الجيش المصري «مناورات» مهمة -
الإنقلاب العسكري في إيوبيا .. مقتل العقل المدبر وإعتقال عدد من المشاركين -
ترامب: الفيدرالي لا يعرف ما الذي يفعله -
الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ترقب المحادثات التجارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

اجتماع أميركي روسي إسرائيلي يبحث التخلص من إيران بسوريا

Google+ Print
اجتماع أميركي روسي إسرائيلي يبحث التخلص من إيران بسوريا اجتماع أميركي روسي إسرائيلي يبحث التخلص من إيران بسوريا

جي بي سي نيوز :- أكد مراسل "العربية" في القدس، اليوم الثلاثاء، أن اجتماعا أمنيا أميركيا إسرائيليا سيعقد الأسبوع المقبل يبحث ملف إيران والوضع في سوريا.

وكان مسؤول أميركي رفيع المستوى أكد أن الاجتماع الثلاثي الذي سيضم الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل نهاية شهر يونيو/حزيران الحالي سيُناقش الوضع في سوريا والتهديدات الإيرانية في الشرق الأوسط.

وقال المسؤول لمراسل قناتي "العربية" والحدث" في واشنطن، إنه رغم التعاون الروسي الإيراني لدعم نظام بشار الأسد في سوريا، إلا أن مشاركة موسكو العلنية في هذا الاجتماع تظهر انفتاحاً من الجانب الروسي على مناقشة الوجود الإيراني في سوريا.

"عدم تصادم"
وأضاف المسؤول أن الاجتماع سيبحث التحديات في المنطقة والتنسيق لعدم التصادم العسكري بين الأطراف الثلاثة، والتخلص من الوجود الإيراني في المنطقة.

وفي سياق آخر، أكد المسؤول أن إعادة إعمار سوريا "غير مطروحة"، لأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب "غير مستعد لأن يصرف أموال دافعي الضرائب بينما لا يزال بشار الأسد في السلطة". وأضاف المسؤول أن الإدارة الأميركية قلقة بالنسبة للوضع في إدلب.

أما بالنسبة لبقاء الأسد في السلطة، فقال المسؤول إن الولايات المتحدة "تدعم مطالب الشعب السوري الذي دفع ثمناً باهظاً من أجل حريته".

قوات أميركية للشرق الأوسط
يذكر أن الاجتماع بين الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل سيكون على مستوى مستشاري الأمن القومي للدول الثلاث.

وأعلنت الولايات المتحدة أن جون بولتون، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، سيلتقي نظيريه الإسرائيلي والروسي في القدس في نهاية يونيو/حزيران.

ووفقا لإدارة ترمب، فمن المتوقع أن يشارك مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، ونيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن القومي الروسي في الاجتماع.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
8 الصبح - قراءة في أهمية الحوار الإستراتيجي بين مصر وروسيا

8 الصبح - قراءة في أهمية الحوار الإستراتيجي بين مصر وروسيا

8 الصبح - انطلاق الجولة الخامسة للحوار الإستراتيجي (2+2) بين مصر و روسيا اليوم بموسكو

8 الصبح - انطلاق الجولة الخامسة للحوار الإستراتيجي (2+2) بين مصر و روسيا اليوم بموسكو

وزير الخارجية المصري: القاهرة تتخذ جميع التدابير لضمان السلامة لاستئناف رحلات الطيران من روسيا

وزير الخارجية المصري: القاهرة تتخذ جميع التدابير لضمان السلامة لاستئناف رحلات الطيران من روسيا

روسيا: المحادثات مع أرامكو السعودية بشأن مشروع الغاز المسال مستمرة

روسيا: المحادثات مع أرامكو السعودية بشأن مشروع الغاز المسال مستمرة