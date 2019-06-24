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"إلدورادو" توافق على شراء "سيزارز" مقابل 8.6 مليار دولار

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"إلدورادو" توافق على شراء "سيزارز" مقابل 8.6 مليار دولار "إلدورادو" توافق على شراء "سيزارز" مقابل 8.6 مليار دولار

مباشر: قررت شركة "إلدورادو ريزورت" شراء شركة "سيزارز إنترتنمنت" الأمريكية مقابل 8.58 مليار دولار، في صفقة تستهدف إنشاء أكبر شركة أمريكية في قطاع الترفيه.

وأعلنت الشركتان العاملتان في مجال الترفيه والألعاب عبر بيان على موقعهما اليوم الاثنين أنه تم تقييم سعر سهم "سيزارز إنترتنمنت" عند مستوى 12.75 دولار، في صفقة تتم بمزيج من النقد وأسهم "إلدورادو".

ويمثل هذا المبلغ ارتفاعاً بنحو 28 بالمائة عن سعر إغلاق سهم "سيزارز" يوم الجمعة الماضي.

وبالأخذ في الاعتبار ديون الشركة، فإن قيمة تلك الصفقة ستبلغ نحو 17.3 مليار دولار تقريباً.

وبموجب الصفقة فإنه سيتم الاحتفاظ بنفس اسم الشركة "سيزارز"، وسيمتلك مساهمي " إلدورادو رزورتس" و"سيزارز" نحو 51 بالمائة و49 بالمائة تقريباً على الترتيب من الأسهم القائمة الناتجة عن الكيان الجديد.

ودُفع بالفندق والكازينو المملوكين لـ"سيزارز" بالتفكير في بيع الشركة إلى أكبر مساهميها كارل إيكاهن، حيث لاتزال "سيزارز" المالكة لـ"سيزارز بالس" والممتلكات التابعة لـ"هرش" تعاني من تبعيات الأزمة العالمية في 2008.

ومنذ عامين أتمت الشركة إجراءات إفلاس أكبر وحداتها وذلك عبر جلب مجلس إدارة جديد.

مباشر (اقتصاد)

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