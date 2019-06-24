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ترامب: لم أهدد بإقالة باول لكن يمكنني إذا أردت

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ترامب: لم أهدد بإقالة باول لكن يمكنني إذا أردت ترامب: لم أهدد بإقالة باول لكن يمكنني إذا أردت

مباشر: نفى الرئيس الأمريكي دونالد أنه هدد بالإطاحة بجيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكنه أكد قدرته على تنفيذ ذلك إذا أراد.

وقال ترامب في تصريحات لشبكة "إن.بي.سي"، أمس الأحد، إنه غير سعيد بقرارات رئيس الفيدرالي، "لا أعتقد أنه قام بعمل جيد".

وعلى مدار أشهر ولاية باول انتقد ترامب قرارات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك لزيادته معدل الفائدة 4 مرات في العام الماضي.

وأضاف رئيس الولايات المتحدة: "لم أهدد من قبل بالإطاحة به، ولكن لدى الحق في تنفيذ ذلك، لكني لم أقول إني سأفعلها".

ويرى ترامب أن أداء الاقتصاد قوي بما يكفي للتغلب على الرياح المعاكسة التي تسبب فيها قرارات الفيدرالي المتعلقة بزيادة معدل الفائدة 4 مرات في العام الماضي.

وتابع ترامب: "لدى شخص رفع معدل الفائدة بسرعة للغاية ولمرات عديدة..لقد ارتكب خطأ، وفي المقابل كان لحكومة باراك أوباما رئيس فيدرالي-جانيت يلين-أبقت على معدل الفائدة عند مستوى منخفض للغاية".

وفي الأسبوع الماضي صرح باول بأنه لا يعتزم مغادرة منصبه قبل انتهاء فترة ولايته، "أعتقد أن القانون واضح أن لديّ ولاية مدتها 4 سنوات، وأعتزم خدمتها بالكامل".

ومع ذلك كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي صرح في الأسبوع الماضي بأنه سيتدخل عند الحاجة في سياسته النقدية، مما فتح الباب أمام تكهنات خفض معدل الفائدة خلال فترة زمنية قصيرة، حتى وإن كانت توقعات البنك تشير إلى أن خفض معدل الفائدة سيتم في 2020 وليس العام الجاري.

مباشر (اقتصاد)

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