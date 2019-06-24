إعلان إلحاقي من شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري بخصوص قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة كأحد إجراءات نظام الإفلاس، وذلك بناء على طلب أحد دائني الشركة.