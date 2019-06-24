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"سابك" تمدد شراكتها مع اليابانية السعودية للميثانول وترفع حصتها لـ75%

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"سابك" تمدد شراكتها مع اليابانية السعودية للميثانول وترفع حصتها لـ75% "سابك" تمدد شراكتها مع اليابانية السعودية للميثانول وترفع حصتها لـ75%

الرياض- مباشر: أعلنت الشركة للصناعات الأساسية "سابك" عن إكتمال الموافقات النظامية اللازمة لتمديد الشراكة مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول لمدة 20 عاماً.

وأوضحت "سابك" في بيان على "تداول" اليوم الاثنين أن حصتها ستصل الى 75 بالمائة في الشركة السعودية للميثانول (الرازي)، مقابل 25 بالمائة للشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول.

وأضاف البيان أن الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول ستقوم بدفع مبلغ 1.350 مليار دولار  لشركة "سابك" على ثلاث دفعات تنتهي خلال عام 2021م.

وتابع بيان الشركة أن الأثر المالي لهذه الاتفاقية سيبدأ خلال الربع الثاني لعام 2019م.

وسيتم توحيد نتائج شركة الرازي لعام 2019م بناءً على نسبة الملكية الجديدة.

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