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إنفوجرافيك.. تطورات معدل التضخم بالسعودية خلال عام

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إعداد وتصميم: بدور الراعي وإيمان عبد القادر

الرياض- مباشر: واصل معدل التضخم في انكماشه للشهر الخامس على التوالي، في ماسو / أيار الماضي، ليسجل تراجعا نسبته 1.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام  2018 والذي سجل وقتها ارتفاعاً بنسبة 2.3 بالمائة.

ويوضح إنفوجرافيك أعده "مباشر"، يستند إلى بيانات هيئة الإحصاء السعودية، تطورات معدل التضخم بالمملكة العربية السعودية منذ شهر مايو / أيار 2018.

 

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