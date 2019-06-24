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الأمن السوري يضبط أسلحة من مخلفات "ألوية الفرقان" في الجولان (فيديو وصور) -
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الأمن السوري يضبط أسلحة من مخلفات "ألوية الفرقان" في الجولان (فيديو وصور)

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وقال مراسل "سبوتنيك" في القنيطرة إن الأسلحة المضبوطة شملت أحزمة ناسفة وقواذف مضادة للدروع وسيارة تعود للمجموعات المسلحة التي كانت تنتشر في محيط المنطقة الأممية العازلة وداخل منطقة فصل القوات بين الجيشين السوري والإسرائيلي.

الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر في الجولان

© Sputnik . Ahmad Kenani

الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر في الجولان

وقبل تطهيرها، في شهر أغسطس/آب 2018، كانت المناطق المحاذية للمنطقة الأممية العازلة في ريف القنيطرة الشمالي تحت سيطرة تنظيمات إرهابية مسلحة مدعومة من إسرائيل، كتنظيمي "ألوية الفرقان" و"فرسان الجولان" المدرجين على جداول رواتب الجيش الإسرائيلي، وقد تم نقل معظم هؤلاء إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غرب سوريا.

الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر في الجولان

© Sputnik . Ahmad Kenani

الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر في الجولان

وفي السادس من الشهر الجاري، عثرت الأجهزة السورية على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر مخبأة تحت الأرض في أحراج جباثا الخشب بمحاذاة الشريط التقني الفاصل بين القسمين المحرر والمحتل من الجولان السوري بريف القنيطرة.

الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر في الجولان

© Sputnik . Ahmad Kenani

الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر في الجولان

وكشف مصدر أمني سوري لوكالة "سبوتنيك"، أن بين الأسلحة المذكورة كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية وأجهزة الاتصالات المتطورة، إلى قذائف صاروخية وعبوات ناسفة كانت التنظيمات الإرهابية قد اخفتها بعد اتفاق المصالحة في المحافظة لافتاً ضبط كميات كبيرة من الأسلحة بريف القنيطرة.

الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر في الجولان

© Sputnik . Ahmad Kenani

الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر في الجولان

كما عثرت الجهات المختصة في الـ 31 من شهر مايو/أيار الماضي، على وآليات مسروقة وأسلحة وذخائر بعضها أمريكي وغربي الصنع وأجهزة اتصال فضائي بريف القنيطرة، وتشمل كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر المتنوعة، والرشاشات والبنادق الآلية والمواد المتفجرة وأجهزة الاتصالات اللاسلكية، والمفخخات والألغام الأرضية والأجهزة المعدة للتفجير عن بعد، إضافة إلى عشرات الآليات والسيارات والشاحنات والرافعات والجرارات الزراعية التي سرقها التنظيم خلال سيطرتها على مناطق مختلفة من ريف القنيطرة".

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