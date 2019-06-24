فنان شهير .. أحب زوجة صديقه فقام بالإنتقام منه بـ «السحر»

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

هاجر فريد الأطرش من سوريا إلى مصر وعمره تسعة أعوام فقط مع والدته وإخوته وبدأ مسيرةً فنيةً ناجحة استمرت لثلاثة عقود سجل فيها أكثر من 500 أغنية وأكثر من 13 فيلمًا.

أحب زوجة صديقه

وقع الفنان فريد الأطرش، في حب السيدة سلوى القدسي، وكانت وقتها زوجة صديقه نور الدين القدسي، ولهذا السبب كان يشعر بوخز الضمير دائمًا.

وبحسب القصة التي أعادت جولولي نشرها، كان فريد الأطرش يحاول التهرب من الحديث أو الجلوس إلى جانبها مراعاة لشعور زوجها صديقه والذي بدأ يشك في الأمر.

وتقول جولولي ، ذات مرة دعا فريد الأطرش لجلسة قراءة الأفكار ولكنه رفض خشية فضح أمره والتفوه بما يخفيه.

ودعا نور الدين، الأطرش، ذات ليلة إلى سهرة في فندق فينسيا، بيروت بصحبة زوجته، عدد من الأصدقاء، وكان فريد من أوائل الحضور، وخلال هذه الفترة استجوبه أنور الدين عن سبب التنهيدة التي تتبع كلامه وهو ما فسره فريد الأطرش بخلاف وقع بينه وبين شقيقه وهو يريد أن يحله.

فعرض عليه نور الدين أن يخلصه من هذا الهم والحزن وأن يصنع له سحرًا تعود به المياه لمجاريها مرة أخرى، وبالفعل قام بإحضار خشب ومسامير، وظل يتمتم عليها ويضع يد فريد الأطرش عليها، ويطلب منه ترديد بعض الكلمات وأقنعه أنه خلال أسبوعين سينتهي حزنه، وطلب منه عدم إخبار أحد بالأمر وإلقاء الخشبة في بحر أمام فندق فينسيا وأن يكون لوحده دون مرافقتهم.

وتختتم جولولي القصة بأنه بعد مضي أسابيع لم ينتهي حزن الأطرش ولكنه زاد، فقامت السيدة نهلة القدسي، زوجة الموسيقار محمد عبدالوهاب، بقراءة طالعه الفلكي لدعى علماء الفلك والذي أكد له أنه تحت تأثير سحر شديد رمي به في مياه البحر، وأنه سيعمل جاهدًا لفكه