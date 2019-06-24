إعلان شركة جرير للتسويق عن توقيع عقد مع شركة صحة الشرق الطبية المحدودة (طرف ذو علاقة)

بند توضيح مقدمة تعلن شركة جرير للتسويق عن توقيع عقد مع شركة صحة الشرق الطبية المحدودة (طرف ذو علاقة) تاريخ اعلان الترسية 1440-10-21 الموافق 2019-06-24 موضوع العقد عقد إيجار مبنى سكني تاريخ توقيع العقد 1440-10-21 الموافق 2019-06-24 قيمة العقد ثمانية ملايين ريال سنوياً تفاصيل العقد أجرت شركة جرير للتسويق مبناها السكني الواقع بحي الراكة الجنوبية بمحافظة الخبر والمكون من ثمانية أدوار و (112) شقة لشركة صحة الشرق الطبية المحدودة مده العقد عشرون سنة ميلادية الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها سوف يظهر الأثر المالي على النتائج المالية للشركة خلال فترة العقد بدءاً من الربع الثالث لعام 2019م أطراف ذات علاقة شركة صحة الشرق الطبية المحدودة مملوكة بنسبة 50% لشركة جرير للإستثمارات التجارية المملوكة بطريقة غير مباشرة لأعضاء مجلس إدارة شركة جرير للتسويق التالية أسمائهم:

الأستاذ/ محمد بن عبد الرحمن العقيل.

الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل.

المهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل.

الأستاذ/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل.

معلومات اضافية تؤكد الشركة على ان العقد تم ضمن سياق الأعمال الإعتيادية ولم يتضمن أية مزايا تفضيلية.

وأنه سيتم المصادقة على هذا العقد خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة.