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تعلن شركة الرياض للتعمير عن تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مع شركة سمو القابضة

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تعلن شركة الرياض للتعمير عن تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مع شركة سمو القابضة تعلن شركة الرياض للتعمير عن تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مع شركة سمو القابضة
تفاصيل الإعلان تعلن شركة الرياض للتعمير قيامها بالمشاركة مع شركة سمو القابضة المالكة لشركة أدير العقارية بتأسيس شركة تنال للأستثمار والتطوير العقاري (شركة ذات مسئولية محدودة ) برأسمال 100.000 ريال بنسبة 69.38% لشركة الرياض للتعمير ونسبة 30.62% لشركة سمو القابضة وهي نفس نسب تملك كلا منهما في أرض الثمامة التي تبلغ مساحتها 3 مليون متر مربع ، وذلك بغرض نقل موجودات صندوق رياض التعمير العقاري الأول الذي يجري العمل على إقفاله وكذلك إستكمال تنفيذ المتبقي من أعمال البنية التحتية للأرض المشار إليها حيث تم إنجاز أكثر من 95% منها.

وسوف ينعكس اثر ذلك على القوائم المالية للشركة خلال الربع الثالث من هذا العام.

مباشر (اقتصاد)

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