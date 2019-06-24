تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن آخر التطورات بشأن توقيعها اتفاقية تمديد الشراكة مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول

بند توضيح مقدمة تود شركة (سابك) أن تعلن عن اكتمال الموافقات النظامية اللازمة لتمديد الشراكة مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول لمدة 20 عاماً، وبذلك تكون حصة شركة (سابك) (75%) في الشركة السعودية للميثانول (الرازي) وحصة الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول (25%).

وسيبدأ الأثر المالي لهذه الاتفاقية خلال الربع الثاني لعام 2019م، حيث ستقوم الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول بدفع مبلغ مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دولار أمريكي (1.35) مليار دولار لشركة (سابك) على ثلاث دفعات تنتهي خلال عام 2021م. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توحيد نتائج شركة الرازي لعام 2019م بناءً على نسبة الملكية الجديدة.

تاريخ الاعلان السابق 1440-03-26 الموافق 2018-12-04 نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق معلومات اضافية لا يوجد