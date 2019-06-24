"الصادرات السعودية" تُطلق المرحلة التجريبية من تحفيز الصادرات بالمملكة

الرياض - مباشر: أطلقت هيئة تنمية الصادرات بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، المرحلة التجريبية من برنامج تحفيز الصادرات السعودية.

وتعد المبادرة، وفقاَ لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أحد مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمات اللوجستية، علمًا أن المبلغ المرصود للبرنامج يبلغ 120 مليون ريال سعودي.

ويأتي البرنامج ضمن جهود "الصادرات السعودية" في توفير الدعم اللازم للمنشآت لرفع قدراتها وإمكانياتها للدخول والتوسع في الأسواق الدولية، ورفع تنافسية منتجاتها بما يترجم رؤية المملكة 2030، وأهدافها الساعية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16 بالمائة إلى 50 بالمائة.

ويهدف برنامج تحفيز الصادرات السعودية إلى تشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها حيث يقدم البرنامج تسعة حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية تغطي التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية.

وقد تم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها والتوسع في انتشارها العالمي.

وسيغطي البرنامج الأنشطة المتعلقة بتنمية قدرات التصدير مثل التدريب للحصول على الشهادات المهنية المطلوبة وتغطية تكاليف التدريب المتخصص، والأنشطة الترويجية مثل المشاركة الفردية في المعارض الدولية والفعاليات التجارية، والإدراج في منصات التجارة الإلكترونية وتسجيل المنتجات في الدول الأجنبية، وأنشطة أخرى.

وتتراوح قيمة الحوافز من 20 ألف ريال إلى الحد الأعلى 255 ألف ريال سعودي وذلك بنسبة تغطية وحد أعلى مختلفين بحسب نوع النشاط.

الجدير بالذكر أن البرنامج سيطلق رسميًا في الربع الثالث من عام 2019 وسيكون فتح التقديم للشركات عن طريق الموقع الالكتروني لهيئة تنمية الصادرات السعودية.

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